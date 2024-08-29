Mulher viraliza ao ser barrada por usar short em entrevista de emprego; veja dicas

Tyreshia Morgan foi a uma entrevista de emprego, trajando uma blusa branca, um casaco também branco e um shorts preto Crédito: Reprodução/ TikTok

Uma mulher foi impedida de fazer entrevista de emprego por estar usando short. A recrutadora até sugeriu que ele retornasse em outro momento após trocar de roupa, mas a jovem não aceitou.

O caso aconteceu com a norte-americana Tyreshia Morgan , que compartilhou a indignação nas redes sociais. O vídeo dela de agosto deste ano no TikTok já passa dos 5,7 milhões de visualizações.

No ano passado, um outro caso também chamou a atenção nas redes sociais. Foi o caso da brasileira Paloma que usava uma calça rasgada. A jovem relatou, na ocasião, que o recrutador chegou a dizer que a roupa diz muito sobre uma pessoa.

Mas até que ponto uma roupa pode ser determinante para aprovação ou não de um candidato?

Na opinião da psicóloga e diretora de Liderança, Cultura e Diversidade do Ibef-ES, Gisélia Freitas, durante uma entrevista, as empresas podem exigir uma série de aspectos que vão além das qualificações técnicas, e isso inclui a apresentação pessoal. Ela complementa que as roupas e a aparência geral do candidato podem ser fatores determinantes na primeira impressão.

“De fato, é possível que um candidato seja eliminado com base na roupa que usou, especialmente se esta não se alinha ao dress code esperado para o ambiente em questão. Isso ocorre porque a forma como nos vestimos pode transmitir características como profissionalismo, respeito e entendimento da cultura da empresa”, comenta.

Gisélia diz ainda que a melhor roupa para ir a uma entrevista depende do setor e da cultura da organização. Em ambientes mais formais, como em instituições financeiras, um traje tradicional, como um terno, é recomendado. Já em empresas de tecnologia ou start-ups, pode-se optar por um visual mais casual, mas sempre mantendo uma aparência organizada e cuidadosa.

"A chave é ser apropriado para o contexto, sem esquecer de que a roupa deve refletir a autenticidade do candidato, aliando conforto e estilo" Gisélia Freitas - Psicóloga e diretora de Liderança, Cultura e Diversidade do Ibef-ES

A psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, explica que as empresas têm o direito de definir certos padrões para entrevistas, mas ela alerta que essas exigências devem estar em conformidade com a leis, para evitar discriminação e respeitar a dignidade e os direitos dos candidatos.

"Além da roupa, o que está no radar do recrutador é o bom senso do candidato e, nesses casos, essa observância é de fato positiva, mas não deve ser motivo de reprovação e, sim, de exploração para melhor compreensão do perfil do profissional. Rótulos nunca permitem obter o melhor, não importa qual seja o processo" Martha Zouain - Psicóloga e diretora da Psico Store

A sócia do escritório Motta Leal & Advogados Associados, advogada especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Patricia Pena da Motta Leal, alerta que não é recomendável eliminar um candidato unicamente pela roupa, a menos que a vestimenta viole claramente um código de vestuário previamente estabelecido.

“A eliminação com base apenas na roupa pode ser vista como subjetiva, injusta e discriminatória”, aponta.

A discriminação pode ocorrer, segundo a advogada, quando a eliminação do candidato é baseada em preconceitos relacionados a gênero, raça, orientação sexual, religião, ou características pessoais irrelevantes ao cargo, incluindo a vestimenta quando não há justificativa razoável.

"Se uma empresa elimina um candidato pela roupa de forma discriminatória, pode enfrentar ações trabalhistas ou processos judiciais por danos morais, além de sofrer danos à sua reputação" Patricia Pena da Motta Leal - Advogada

Qual a melhor roupa para ir para uma entrevista?

Segundo a psicóloga, Martha Zouain, a roupa ideal para uma entrevista depende muito da cultura da empresa. Para evitar transtornos, ela alerta que o candidato deve procurar informações sobre o ambiente corporativo. Isso pode ser feito pelas redes sociais e na página oficial da organização para entender como os demais profissionais que ali trabalham se comportam.

“Entender a cultura da empresa é essencial. Considere o tipo de posição para a qual está sendo entrevistado. Para cargos de liderança, geralmente espera-se um traje mais formal; para posições criativas, um look mais casual e estiloso pode ser adequado. Escolha uma roupa que te faça sentir confiante e confortável. Estar desconfortável com a roupa pode afetar seu desempenho na entrevista”, alerta Martha.

Ela lembra ainda que, mesmo em ambientes mais casuais, é importante evitar roupas excessivamente informais, como shorts, chinelos ou peças muito decotadas.

O candidato a uma vaga também deve ficar atento quanto à limpeza e ao ajuste das peças escolhidas, garantindo que estejam em boas condições, como complementa a psicóloga e diretora de Liderança, Cultura e Diversidade do Ibef-ES, Gisélia Freitas.

“Cuidados com acessórios, calçados e até mesmo com a higiene pessoal são fundamentais para se passar uma imagem positiva. Portanto, uma preparação atenta em relação ao que vestir é um passo importante que pode influenciar o sucesso em um processo seletivo”, aponta.

Outras posturas também são analisadas pelos recrutadores. Segundo o CEO da Nbs gestão em educação é idealizador do MBA gestão na prática na Fucape, Thiago Bassetti, espera-se que os candidatos mantenham uma postura profissional, o que inclui ser educado, pontual, e demonstrar interesse e respeito durante a entrevista.

Ele aponta ainda que uma postura aberta, contato visual apropriado, um aperto de mão firme (quando aplicável), e evitar cruzar os braços ou adotar posturas defensivas ou desleixadas são comportamentos normalmente esperados.

“Falar de forma clara e concisa, demonstrar confiança sem arrogância e estar preparado para responder às perguntas de maneira estruturada são considerados sinais de profissionalismo”, orienta.

O que diz a lei?

A advogada Patricia Pena da Motta Leal lembra que a legislação brasileira, especialmente a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Constituição Federal, proíbe a discriminação no ambiente de trabalho, inclusive em processos seletivos. Segundo ela, a recusa de um candidato por razões discriminatórias pode acarretar punições legais.

O especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Guilherme Machado, complementa que esse tipo de eliminação pode custar à empresa indenização e prejuízos desnecessários à sua imagem corporativa.