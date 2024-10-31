Empresa de comércio exterior é a 2ª maior do ES, passando Vale e ArcelorMittal

Segundo informações do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo, os dados foram analisados por meio de informações econômico-financeiras fornecidas pelas organizações, considerando a receita operacional líquida, a receita operacional bruta, o resultado líquido do exercício, o patrimônio líquido, o número de empregados, a rentabilidade do patrimônio líquido e a liquidez corrente.

Ainda segundo informações do documento elaborado pelo IEL, as 200 maiores no Espírito Santo registraram em 2023 uma receita operacional líquida (ROL) de R$ 182 bilhões, cifra 0,57% menor do que o resultado do ano anterior. Esse indicador corresponde ao somatório das receitas obtidas com a venda de produtos ou serviços, descontados os impostos sobre as vendas e as devoluções, e está diretamente relacionado à atividade principal das organizações.

