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200 maiores empresas

Empresa de comércio exterior é a 2ª maior do ES, passando Vale e ArcelorMittal

Nos últimos dois anos, Vale e Arcelor se revezaram entre o segundo e o terceiro lugar do Anuário IEL 200 maiores empresas do ES, liderado pela Petrobras; veja ranking
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

31 out 2024 às 11:05

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 11:05

O transporte marítimo é um dos pontos fortes da cadeia logística do Espírito Santo, ligada ao comércio exterior
O transporte marítimo é um dos pontos fortes da cadeia logística do Espírito Santo, ligada ao comércio exterior Crédito: Fernando Madeira
Com crescimento de 81,23% da receita líquida de vendas, a empresa de comércio exterior capixaba Comexport Trading assumiu a segunda colocação no ranking das 200 maiores empresas do Espírito Santo 2024, elaborado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo).
No primeiro lugar da lista, que é referente ao ano de 2023, está a Petrobras, que ocupa a primeira colocação há vários anos, embora no ranking divulgado nesta quarta-feira (30) tenha tido redução de 24,83% na Receita Operacional Líquida (ROL).
A empresa de comércio exterior assumiu a posição que, nos últimos anos, foi ocupada pela ArcelorMittal Tubarão (em 2023) e Vale em pelo menos cinco anos anteriores. Em 2024, a Vale ficou na terceira colocação, com crescimento de 0,28% em relação ao ano anterior e a ArcelorMittal em quarto lugar, com queda de 21,04% na comparação com o último ranking. 
Já a Sertrading, também de comércio exterior, ficou na quinta posição, com alta de 12,57%. O anuário 2023, referente ao ano de 2022, já apontava o crescimento das empresas de comércio exterior do Espírito Santo.  
Empresa de comércio exterior é a 2ª maior do ES, passando Vale e ArcelorMittal

Confira o ranking

Segundo informações do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo, os dados foram analisados por meio de informações econômico-financeiras fornecidas pelas organizações, considerando a receita operacional líquida, a receita operacional bruta, o resultado líquido do exercício, o patrimônio líquido, o número de empregados, a rentabilidade do patrimônio líquido e a liquidez corrente.
Ainda segundo informações do documento elaborado pelo IEL, as 200 maiores no Espírito Santo registraram em 2023 uma receita operacional líquida (ROL) de R$ 182 bilhões, cifra 0,57% menor do que o resultado do ano anterior. Esse indicador corresponde ao somatório das receitas obtidas com a venda de produtos ou serviços, descontados os impostos sobre as vendas e as devoluções, e está diretamente relacionado à atividade principal das organizações.

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