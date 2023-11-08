Renovação da concessão da EDP no ES: "agora está no caminho certo", diz CEO

"Já está posto que não haverá cobrança de outorga (dinheiro pago à União no ato da renovação), já está pacificado. Era um ponto que nos preocupava, já que defendemos o uso integral dos recursos das empresas para investimentos na ampliação e na qualidade do sistema, mas agora está no caminho certo. Compreendemos que não é um processo rápido, o que queremos é algo coerente, como está acontecendo", disse João Marques da Cruz na abertura do Sendi (Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica), o maior evento de distribuição de energia elétrica da América Latina, que está acontecendo no Pavilhão de Carapina. "Além disso, na fase das audiências públicas, recebemos apoios importantes, como do governo do Estado. O sentido é positivo".