Temporal com granizo surpreende moradores de Castelo; veja vídeo

Três jovens, de 19, 23 e 24 anos, foram baleados em dois ataques registrados em um intervalo de menos de duas horas no bairro Praiamar, na região de Nova Almeira, na Serra, entre a noite de segunda-feira (12) e a madrugada desta terça-feira (13). Os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil.





O primeiro ataque aconteceu às 23h40. A vítima, de 24 anos, contou à Polícia Militar que estava na frente de casa quando suspeitos passaram de carro e dispararam em sua direção. Em seguida, eles fugiram. O jovem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Os atiradores não foram localizados.





Já à 1h30, dois amigos, de 19 e 23 anos, foram baleados a cerca de três quarteirões do primeiro local. Eles relataram à PM que estavam de carro, a caminho da casa de uma conhecida no bairro, quando foram abordados por um homem armado. Com medo, o motorista acelerou e o suspeito atirou contra o veículo. O condutor e o passageiro foram atingidos nas costas e socorridos na UPA de Castelândia.





A reportagem de A Gazeta questionou às polícias se os dois ataques têm relação, mas não recebeu resposta. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Ninguém foi preso.