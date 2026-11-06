Natal: ruas da Grande Vitória começam a ser iluminadas; veja onde haverá decoração

"Então, é (quase) Natal...". Uma das datas mais aguardadas pelos capixabas está chegando e, com ele, as tradicionais decorações que iluminam ruas, praças e avenidas. Na Grande Vitória, algumas cidades já começaram a preparar os espaços públicos para as fesstas de fim de ano. Vitória iniciou a iluminação natalina, enquanto Cariacica divulgou os locais que receberão enfeites.
Confira o que já foi anunciado pelas prefeituras:
Na Capital, a iluminação natalina já começou a ser acesa em alguns pontos, como na Ilha do Príncipe. Segundo a prefeitura, outros 137 locais receberão decoração até o fim de novembro, incluindo árvores iluminadas, túneis de LED, projeções, enfeites tradicionais e espaços temáticos.
A estrutura contará com projetores de LED, lâmpadas estroboscópicas, efeitos luminosos que simulam neve, cascatas de luz e cordões de microlâmpadas. Segundo a prefeitura, a iluminação composta de:
- 1.100 projetores LED de 200W, 1.090 de 100W e 353 de 50W;
- 200 lâmpadas estroboscópicas;
- 120 snowfall;
- 1.850 metros de cascata em LED;
- 1.060 metros de cordão de microlâmpadas;
- 1.000 metros de mangueira LED flexível.
Cariacica terá cerca de 920 mil microlâmpadas distribuídas em diferentes avenidas e pontos da cidade. Segundo a Prefeitura, a decoração natalina será instalada nos seguintes locais:
- Avenida Hugo Viola;
- Biquinha;
- Praça de Cariacica Sede;
- Praça CEU, em Nova Rosa da Penha;
- Segunda Ponte;
- Polo Gastronômico;
- Orla de Cariacica.
As prefeituras de Serra e Viana informaram que ainda estão planejando a decoração natalina dos espaços públicos.
A Prefeitura de Vila Velha também foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não havia respondido até a publicação desta matéria.