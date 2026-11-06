Natal: ruas da Grande Vitória começam a ser iluminadas; veja onde haverá decoração

"Então, é (quase) Natal...". Uma das datas mais aguardadas pelos capixabas está chegando e, com ele, as tradicionais decorações que iluminam ruas, praças e avenidas. Na Grande Vitória, algumas cidades já começaram a preparar os espaços públicos para as fesstas de fim de ano. Vitória iniciou a iluminação natalina, enquanto Cariacica divulgou os locais que receberão enfeites.





Confira o que já foi anunciado pelas prefeituras: