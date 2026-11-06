ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Clima de Natal

Natal: ruas da Grande Vitória começam a ser iluminadas; veja onde haverá decoração

Vitória já começou a acender as luzes natalinas, enquanto Cariacica divulgou os locais que receberão enfeites

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 15:00

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

06 nov 2026 às 15:00
Iluminação natalina na região da Ilha do Príncipe, em Vitória
Iluminação natalina na região da Ilha do Príncipe, em Vitória PMV

"Então, é (quase) Natal...". Uma das datas mais aguardadas pelos capixabas está chegando e, com ele, as tradicionais decorações que iluminam ruas, praças e avenidas. Na Grande Vitória, algumas cidades já começaram a preparar os espaços públicos para as fesstas de fim de ano. Vitória iniciou a iluminação natalina, enquanto Cariacica divulgou os locais que receberão enfeites.


Confira o que já foi anunciado pelas prefeituras:

Vitória

Na Capital, a iluminação natalina já começou a ser acesa em alguns pontos, como na Ilha do Príncipe. Segundo a prefeitura, outros 137 locais receberão decoração até o fim de novembro, incluindo árvores iluminadas, túneis de LED, projeções, enfeites tradicionais e espaços temáticos.


A estrutura contará com projetores de LED, lâmpadas estroboscópicas, efeitos luminosos que simulam neve, cascatas de luz e cordões de microlâmpadas. Segundo a prefeitura, a iluminação composta de:


  • 1.100 projetores LED de 200W, 1.090 de 100W e 353 de 50W; 
  • 200 lâmpadas estroboscópicas; 
  • 120 snowfall; 
  • 1.850 metros de cascata em LED; 
  • 1.060 metros de cordão de microlâmpadas; 
  • 1.000 metros de mangueira LED flexível.  
Iluminação natalina na região da Ilha do Príncipe, em Vitória
Iluminação natalina na região da Ilha do Príncipe, em Vitória Prefeitura de Vitória
Cariacica

Cariacica terá cerca de 920 mil microlâmpadas distribuídas em diferentes avenidas e pontos da cidade. Segundo a Prefeitura, a decoração natalina será instalada nos seguintes locais:


  • Avenida Hugo Viola;
  • Biquinha;
  • Praça de Cariacica Sede;
  • Praça CEU, em Nova Rosa da Penha;
  • Segunda Ponte;
  • Polo Gastronômico; 
  • Orla de Cariacica.

Os enfeites permanecerão instalados até 6 de janeiro, data em que tradicionalmente se encerra o período natalino.
Outros municípios

As prefeituras de Serra e Viana informaram que ainda estão planejando a decoração natalina dos espaços públicos.


A Prefeitura de Vila Velha também foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não havia respondido até a publicação desta matéria.

Veja Também 

Imagem de destaque

Natal com Patrulha Canina terá escorregador, jogos e atrações gratuitas em Vila Velha

Imagem de destaque

Caravana de Natal da Coca-Cola passará por 19 cidades do Espírito Santo; veja calendário

Vitória começa a ganhar iluminação especial de Natal

Natal em Vitória terá roda-gigante, pista de patinação e vilas do Papai Noel

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Natal Iluminação Iluminação com led
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O cantor João Lucas e a mulher, Sasha Meneghel, na estreia do musical 'Tina Turner', em SP
Sasha defende João Lucas após cantor ser alvo de ataques preconceituosos
Flávio Bolsonaro conquistou a maior parte do eleitorado em 46 cidades de maioria católica, e Lula, em 15.
Como votaram os municípios com mais evangélicos e católicos no ES? Veja mapa
Corte federal negou recurso da OAB-ES contra aumento de tributos para escritórios com lucros milionários
Escritórios de advocacia do ES que faturam mais de R$ 5 milhões podem pagar mais impostos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.