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Geferson Santos

Artigo de Opinião

É diretor regional do Senai ES e superintendente do Sesi ES
Geferson Santos

A indústria avança quando a inovação vira cultura

Uma cultura inovadora não nasce do medo de errar, mas da capacidade de experimentar com método, aprender rápido e transformar aprendizado em resultado
Geferson Santos
É diretor regional do Senai ES e superintendente do Sesi ES

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 13:00

Publicado em 

06 nov 2026 às 13:00

A indústria vive uma mudança estrutural. Inteligência artificial, automação, digitalização e novos modelos de negócio estão redesenhando a forma de produzir e competir. No Espírito Santo não é diferente: a velocidade de adaptação é tão importante quanto a capacidade produtiva.


Por muito tempo, inovação pareceu distante da rotina das empresas, restrita a laboratórios e áreas isoladas. Mas ela gera resultado quando se conecta aos desafios da operação e à estratégia. Daí vem a pergunta: qual problema do negócio podemos resolver melhor com a IASob esse olhar, a tecnologia deixa de ser tendência e se torna instrumento de competitividade.

Investimentos em tecnologia e qualificação profissional são essenciais para ampliar a produtividade e a competitividade da economia brasileira
Construir uma cultura de inovação é construir hoje as capacidades que a indústria exigirá amanhã
 Crédito: Magnific

Esse movimento exige mudança de mentalidade, liderança, dados confiáveis, processos organizados e aprendizado contínuo. Uma cultura inovadora não nasce do medo de errar, mas da capacidade de experimentar com método, aprender rápido e transformar aprendizado em resultado. É isso que separa quem acompanha de quem lidera a transformação.


As pessoas estão no centro dessa jornada. Tecnologias ampliam capacidades, massão as pessoas que identificam problemas, criam soluções e decidem. Inovar também é desenvolver gente para interpretar dados, dominar ferramentas e sustentar a evolução industrial com conhecimento e atitude.


Nesse contexto, a Findes e o Senai ES assumem uma missão estratégica no Estado. O Senai é passaporte para o emprego — nove em cada dez ex-estudantes estão empregados — e é parte ativa da transformação industrial. Estamos construindo um ecossistema de inteligência artificial que conecta formação, tecnologia e aplicação prática nas empresas.

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Essa atuação ganha forma no Instituto Senai de Tecnologia, que leva pesquisa aplicada, desenvolvimento e consultoria aos desafios industriais, e no Findeslab, dedicado à inovação aberta, ao empreendedorismo industrial e à captação de recursos. Em frentes como IA industrial, visão computacional, robótica, internet das coisas, simulação e integração de máquinas, ajudamos empresas a criar soluções ágeis e inovar com consistência.


Construir uma cultura de inovação é transformar intenção em ação, tecnologia em resultado e conhecimento em desenvolvimento. É construir hoje as capacidades que a indústria exigirá amanhã. Nosso papel não é apenas preparar a indústria capixaba para o futuro. É ajudar a construir esse futuro com pessoas preparadas, tecnologia aplicada e inovação que gera resultado.

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