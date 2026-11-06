A indústria avança quando a inovação vira cultura

Esse movimento exige mudança de mentalidade, liderança, dados confiáveis, processos organizados e aprendizado contínuo. Uma cultura inovadora não nasce do medo de errar, mas da capacidade de experimentar com método, aprender rápido e transformar aprendizado em resultado. É isso que separa quem acompanha de quem lidera a transformação.





As pessoas estão no centro dessa jornada. Tecnologias ampliam capacidades, massão as pessoas que identificam problemas, criam soluções e decidem. Inovar também é desenvolver gente para interpretar dados, dominar ferramentas e sustentar a evolução industrial com conhecimento e atitude.





Nesse contexto, a Findes e o Senai ES assumem uma missão estratégica no Estado. O Senai é passaporte para o emprego — nove em cada dez ex-estudantes estão empregados — e é parte ativa da transformação industrial. Estamos construindo um ecossistema de inteligência artificial que conecta formação, tecnologia e aplicação prática nas empresas.