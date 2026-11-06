A indústria avança quando a inovação vira cultura

A indústria vive uma mudança estrutural. Inteligência artificial, automação, digitalização e novos modelos de negócio estão redesenhando a forma de produzir e competir. No Espírito Santo não é diferente: a velocidade de adaptação é tão importante quanto a capacidade produtiva.
Por muito tempo, inovação pareceu distante da rotina das empresas, restrita a laboratórios e áreas isoladas. Mas ela gera resultado quando se conecta aos desafios da operação e à estratégia. Daí vem a pergunta: qual problema do negócio podemos resolver melhor com a IA? Sob esse olhar, a tecnologia deixa de ser tendência e se torna instrumento de competitividade.
Esse movimento exige mudança de mentalidade, liderança, dados confiáveis, processos organizados e aprendizado contínuo. Uma cultura inovadora não nasce do medo de errar, mas da capacidade de experimentar com método, aprender rápido e transformar aprendizado em resultado. É isso que separa quem acompanha de quem lidera a transformação.
As pessoas estão no centro dessa jornada. Tecnologias ampliam capacidades, massão as pessoas que identificam problemas, criam soluções e decidem. Inovar também é desenvolver gente para interpretar dados, dominar ferramentas e sustentar a evolução industrial com conhecimento e atitude.
Nesse contexto, a Findes e o Senai ES assumem uma missão estratégica no Estado. O Senai é passaporte para o emprego — nove em cada dez ex-estudantes estão empregados — e é parte ativa da transformação industrial. Estamos construindo um ecossistema de inteligência artificial que conecta formação, tecnologia e aplicação prática nas empresas.
Essa atuação ganha forma no Instituto Senai de Tecnologia, que leva pesquisa aplicada, desenvolvimento e consultoria aos desafios industriais, e no Findeslab, dedicado à inovação aberta, ao empreendedorismo industrial e à captação de recursos. Em frentes como IA industrial, visão computacional, robótica, internet das coisas, simulação e integração de máquinas, ajudamos empresas a criar soluções ágeis e inovar com consistência.
Construir uma cultura de inovação é transformar intenção em ação, tecnologia em resultado e conhecimento em desenvolvimento. É construir hoje as capacidades que a indústria exigirá amanhã. Nosso papel não é apenas preparar a indústria capixaba para o futuro. É ajudar a construir esse futuro com pessoas preparadas, tecnologia aplicada e inovação que gera resultado.