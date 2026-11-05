Pesquisa da Ufes revela peixes com deformidades 11 anos após tragédia de Mariana

Onze anos após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, pesquisa realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ainda identifica alterações no ecossistema aquático ao longo da bacia do Rio Doce. Entre os resultados do monitoramento estão deformidades em peixes e larvas, ovos inviáveis e concentrações de metais acima dos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em algumas amostras.





Os estudos mostram uma redução gradual dos índices de contaminação na água, nos sedimentos e nos organismos aquáticos. A melhora, porém, não significa que o ambiente esteja livre dos impactos do desastre, que completa 11 anos nesta quinta-feira, 5 de novembro.





Uma das questões que continuam despertando preocupação é a segurança do pescado destinado ao consumo humano. O próprio Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática (PMBA), coordenado pela Ufes, esclarece que a pesquisa não tem como objetivo avaliar os riscos à saúde de quem consome peixes da região.