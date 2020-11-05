Lama do Rio Doce se encontra com o mar em Regência, em Linhares Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Contrariando Samarco, Justiça mantém proibição de pesca no Rio Doce

A enxurrada de lama alcançou a foz do Rio Doce, em Linhares, no dia 21 de novembro de 2015, dezesseis dias após o desastre ambiental, que completa cinco anos nesta quinta-feira (5). O rompimento da barragem resultou no vazamento de 44 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério ao longo da Bacia do Rio Doce. O desastre provocou a morte de 19 pessoas.

Barcos de pesca atracados na foz do Rio Doce Crédito: A Gazeta

A pesca foi proibida nos locais em 2016 com base em um pedido do Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU) e Federação das Colônias de Pescadores. A ação, movida em fevereiro de 2016, destaca que a pesca na região impactada pelos rejeitos do desastre socioambiental, causado pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana (MG), pode aumentar os danos ao meio ambiente, trazer riscos à saúde da população e à sobrevivência da vida marinha.

Segundo a Samarco, no pedido remetido à Justiça, a contestação foi encaminhada baseada em estudos técnicos que atestam a possibilidade de consumo do pescado nas regiões afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão. A mineradora pediu a liberação da pesca com base em nota técnica emitida, em junho do ano passado, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Se considerada a medida capixaba de consumo diário de pescado, a limitação imposta pela nota técnica Anvisa 8/2019 não traria  e não trará  qualquer malefício à saúde da população [ ] Ademais, qualquer refinamento nos dados avaliados, seja pela definição de quais espécies são predominantemente consumidas pela população ou definição do consumo de pescado pela população da região objeto, tenderá a reduzir o conservadorismo incorporado na análise da nota técnica emitida pela Anvisa, o que levará, por consequência lógica, à remoção das medidas associadas à restrição ao consumo de pescado."

O documento afirma que o limite diário de 200 gramas de peixe daquela região para adultos, e 50 gramas para crianças, não representa risco à saúde humana.

Na decisão, a Justiça Federal reforçou que a nota não garante segurança para a volta da pesca na região atingida pela lama. O juiz Wellington Lopes da Silva, da 1ª Vara Federal de Linhares, salientou que sua decisão para manter a pesca proibida foi feita com base no princípio da precaução.

"A proibição da pesca tem duplo fundamento (a tutela da saúde pública e a proteção da fauna e flora marinhas), ao passo que o pronunciamento da Anvisa diz respeito apenas à segurança do consumo de pescados oriundos das áreas atingidas pelos rejeitos da barragem de Fundão, sem considerar os efeitos do acidente em questão sobre o meio ambiente", destacou o juiz.

O juiz também pediu para que a Anvisa, o Ibama e o ICMBio colaborem para o esclarecimento das questões discutidas na ação, como a segurança do consumo de peixes e crustáceos da região da foz do rio, e também sobre as restrições impostas à pesca.

Rio Doce, em Regência, poluído pela lama da barragem da mineradora Samarco Crédito: Bernardo Coutinho

SAMARCO

Em nota, a Samarco informou que requereu ao juízo da 1ª Vara Federal de Linhares o restabelecimento da pesca na área entre a região de Barra do Riacho, em Aracruz, até Degredo/ Ipiranguinha. A empresa reforçou que, na sua concepção, o pedido foi baseado em estudos técnicos que atestam a possibilidade de consumo do pescado nas regiões afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão.

A Samarco destacou que, quando a pesca foi suspensa nessa região em fevereiro de 2016, a liminar baseou-se no princípio da precaução, ou seja, em razão da ausência de estudos científicos à época. Desde então, várias análises técnicas foram realizadas.