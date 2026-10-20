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Distrito de Guaraná

SAAE suspende captação em rio após identificar óleo na água em Aracruz

Moradores relatam aspecto oleoso na água do Ribeirão do Cruzeiro e dizem que pessoas passaram mal após o consumo. Abastecimento do distrito é feito por captação em uma barragem

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 10:55

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

20 out 2026 às 10:55

Um vídeo gravado na segunda-feira (19) mostra a água do Rio Ribeirão do Cruzeiro, em Guaraná, distrito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, com aspecto escuro e brilho semelhante ao de óleo. “Ô, rapaz, é óleo puro! A água está preta e brilhando. Sujeira pura! E a catinga? Não sei de onde veio, isso é um crime”, diz um morador que preferiu não se identificar.


Segundo moradores, a água apresentou aspecto sujo e oleoso. Eles também relataram que algumas pessoas passaram mal após consumir água da região e cobram esclarecimentos sobre o que teria provocado a alteração.

Moradores de Guaraná relataram água com aspecto oleoso e mau cheiro no Rio Ribeirão do Cruzeiro e disseram que algumas pessoas passaram mal após consumi-la
SAAE suspendeu temporariamente a captação no Rio Ribeirão do Cruzeiro Jota Jr

Procurado por A Gazeta, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou que identificou óleo e outros contaminantes na espuma da água e suspendeu temporariamente a captação no rio. Para manter o abastecimento do distrito, o órgão passou a utilizar água captada em uma barragem.


O SAAE orientou os moradores a descartar a água que permanece armazenada nas caixas-d’água, para que os reservatórios recebam a água do novo sistema de abastecimento. Segundo o órgão, as equipes atuam na avaliação da situação e das condições do fornecimento.


Em nota enviada na segunda-feira (19), o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) informou que ainda não havia sido acionado sobre o caso, mas que enviaria uma equipe ao local para averiguar a situação. A reportagem solicitou novas informações ao instituto e aguarda retorno.

Moradores de Guaraná relataram água com aspecto oleoso e mau cheiro no Rio Ribeirão do Cruzeiro e disseram que algumas pessoas passaram mal após consumi-la
Local de captação de água no Rio Ribeirão do Cruzeiro Jota Jr

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