SAAE suspende captação em rio após identificar óleo na água em Aracruz

Procurado por A Gazeta, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou que identificou óleo e outros contaminantes na espuma da água e suspendeu temporariamente a captação no rio. Para manter o abastecimento do distrito, o órgão passou a utilizar água captada em uma barragem.





O SAAE orientou os moradores a descartar a água que permanece armazenada nas caixas-d’água, para que os reservatórios recebam a água do novo sistema de abastecimento. Segundo o órgão, as equipes atuam na avaliação da situação e das condições do fornecimento.





Em nota enviada na segunda-feira (19), o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) informou que ainda não havia sido acionado sobre o caso, mas que enviaria uma equipe ao local para averiguar a situação. A reportagem solicitou novas informações ao instituto e aguarda retorno.