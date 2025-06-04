Da água ao ar: entenda o que é a poluição!

Da água ao ar! Ao longo deste mês de junho, o comentarista Marco Bravo, no "CBN Meio Ambiente e Suntentabilidade", traz como destaque o assunto poluição, tema tão caro quando se fala dos tempos atuais e as mudanças climáticas. No primeiro episódio ele explica, na prática, o conceito de poluição. "A poluição é a introdução de substâncias ou agentes poluentes no meio ambiente, provocando impactos negativos à saúde humana, aos ecossistemas e à qualidade de vida. Pode ocorrer no ar, na água, no solo, e até em dimensões sensoriais, como som e imagem, explica. Ouça a conversa completa!