'A Casa do Dragão' e Larry David: o que ver na TV e no streaming nesta semana

Enquanto Rhaenyra Targaryen e Aegon 2º lutam para consolidar sua disputa pelo Trono de Ferro, novas alianças são feitas, antigos juramentos são quebrados e os dragões se transformam em armas de destruição. Retornam ao elenco da nova temporada o ator Matt Smith, além de Emma D’Arcy e Olivia Cooke.





Onde ver: HBO Max e HBO, 22h, 18 anos.