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Filmes e séries

'A Casa do Dragão' e Larry David: o que ver na TV e no streaming nesta semana

Programação tem série sobre o programa do palhaço Bozo. Outra dica é a comédia romântica 'Mensagens para Isabelle'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 13:58

Na terceira temporada de "A Casa do Dragão", a guerra chamada de Dança dos Dragões finalmente ganha escala e, mais violenta e devastadora, vai além da sucessão, se espalhando por diferentes regiões de Westeros.

Cena da terceira temporada da série 'A Casa do Dragão' - Divulgação HBO

Enquanto Rhaenyra Targaryen e Aegon 2º lutam para consolidar sua disputa pelo Trono de Ferro, novas alianças são feitas, antigos juramentos são quebrados e os dragões se transformam em armas de destruição. Retornam ao elenco da nova temporada o ator Matt Smith, além de Emma D’Arcy e Olivia Cooke.


Onde ver: HBO Max e HBO, 22h, 18 anos.

O Experimento Americano

Às vésperas dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos, esta série documental revisita a formação do país a partir da pergunta que deu origem à sua democracia: seria possível que um povo governasse a si mesmo?


Onde ver: Netflix, a partir de quarta-feira, 24.

Cena da série documental 'O Experimento Americano' 
Divulgação

Ao longo de cinco episódios, a produção reconstitui os acontecimentos que levaram à independência, à elaboração da Constituição e à formação da primeira presidência. Os depoimentos de diferentes correntes de pensamento questionam os ideais de liberdade que serviram de base e as contradições que persistem até hoje, como a escravidão, a representação das minorias e a concentração de poder. O experimento democrático americano permanece inacabado —resta saber se será capaz de sobreviver.

Larry e a Busca da Infelicidade

Produzida por Larry David em parceria com Jeff Schaffer, Barack e Michelle Obama, a série é uma sátira histórica que insere o comediante e atores convidados em momentos decisivos dos 250 anos dos Estados Unidos. São sete episódios reunindo diferentes esquetes.


Onde ver: HBO Max, a partir de sexta-feira, 26.

Inocência Selvagem

Duas amigas vivem em uma comunidade de luxo aparentemente perfeita até que suas filhas se veem envolvidas em um escândalo na escola forçando-as a escolher entre manter as reputações de suas famílias intactas ou encarar a verdade. Minissérie em seis episódios.


Onde ver: Paramount, a partir de quarta-feira, 24.

Mensagens para Isabelle

Uma jovem confeiteira perde a irmã, mas continua deixando mensagens confessionais em seu antigo número de telefone. Sem saber, as gravações passam a ser recebidas por um jovem texano, que resolve procurar por ela. O casal da comédia romântica é vivido por Zoey Deutch e Nick Robinson.


Onde ver: Netflix, 16 anos.

Sempre Rir! A História do Palhaço Mais Famoso do Mundo

Em dois episódios, o documentário resgata os bastidores do programa do Bozo, que revolucionou o entretenimento infantil nos anos 1980. Desde que apareceu na TVS em 1980, o palhaço se tornou um símbolo da cultura pop infantil.


Onde ver: Disney+ e +SBT, 12 anos.

Ary

Parte do Festival In-Edit Brasil, o documentário de André Weller mistura ficção e imagens de arquivos para contar a história de Ary Barroso. Desde a infância em Minas Gerais até os dias de glória no Rio, a parceria com os estúdios Disney e o encontro com Carmem Miranda. É narrado por Lima Duarte.


Onde ver: Sesc digital, 10 anos e gratuito.

Advogado, compositor e político, o versátil mineiro executava a função de narrador sem o menor pudor de demonstrar seu amor pelo Flamengo Divulgação

VAN GOGH

Protagonizado por Jacques Dutronc, o longa de Maurice Pialat retrata os últimos 67 dias da vida de Vincent van Gogh. Ele se instala na casa do dr. Gachet em meio aos tormentos de sua saúde mental e inicia um caso com a filha do anfitrião, mas ela logo percebe que o coração dele bate apenas pela arte.


Onde ver: Filmicca, 16 anos.

Os irmãos gêmeos idênticos Edgar e Gabriel posam com as gêmeas idênticas Ella e Eva (CR) com os quadros de Van Gogh Leon Neal/ AFP

Domingão com Huck

O formato interativo dos anos 1990, "Você Decide", volta como quadro do programa, ao vivo durante a Copa. "Você Decide" convida o público a escolher seu final preferido de um episódio de dramaturgia, com participação de comentaristas e votação no site do gshow.


Onde ver: TV Globo, 16h10, livre.

Canal Livre

Os professores de relações internacionais Sidney Leite e Leonardo Trevisan analisam o acordo assinado entre Estados Unidos e Irã, os impactos econômicos da guerra no mundo e o futuro do Oriente Médio. Eles também discutem a frente militar de Israel no Líbano.


Onde ver: Band, 23h, livre.

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