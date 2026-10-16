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Ataque

Jovem é morta a tiros e outra fica ferida em pitstop de Linhares

Rhayssa Loyola da Silva, de 19 anos, morreu após ser baleada no bairro Nova Esperança; outra mulher, de 21, foi atingida no pescoço e passou por cirurgia

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 11:28

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

16 out 2026 às 11:28
Crime aconteceu no bairro Nova Esperança, na noite de quinta-feira (15). Uma outra jovem, de 21 anos, ficou ferida
Rhayssa Loyola da Silva, de 19 anos, estava com um primo quando foi baleada Crédito: Divulgação | PCES / Acervo familiar 

Uma jovem de 19 anos, identificada como Rhayssa Loyola da Silva, morreu após ser baleada em um pitstop no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (15). Outra mulher, de 21 anos, também foi atingida por disparos e ficou ferida. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.


Segundo a Polícia Militar, Rhayssa foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Rio Doce, mas já chegou à unidade sem vida. De acordo com informações repassadas à polícia pela médica plantonista, a jovem apresentava perfurações no tórax e na região lombar.


Um primo da vítima, que estava com ela no estabelecimento, contou aos policiais que os dois consumiam bebidas e estavam de costas para a rua quando ouviram os tiros. Assustado, ele correu para se esconder e não conseguiu identificar os autores dos disparos.


A outra mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares com um projétil alojado na região do pescoço. Conforme a PM, ela passou por um procedimento cirúrgico. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Caso é investigado pela Polícia Civil

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.


O corpo de Rhayssa foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, para necropsia e posterior liberação aos familiares. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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