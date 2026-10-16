Jovem é morta a tiros e outra fica ferida em pitstop de Linhares

Uma jovem de 19 anos, identificada como Rhayssa Loyola da Silva, morreu após ser baleada em um pitstop no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (15). Outra mulher, de 21 anos, também foi atingida por disparos e ficou ferida. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.





Segundo a Polícia Militar, Rhayssa foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Rio Doce, mas já chegou à unidade sem vida. De acordo com informações repassadas à polícia pela médica plantonista, a jovem apresentava perfurações no tórax e na região lombar.





Um primo da vítima, que estava com ela no estabelecimento, contou aos policiais que os dois consumiam bebidas e estavam de costas para a rua quando ouviram os tiros. Assustado, ele correu para se esconder e não conseguiu identificar os autores dos disparos.





A outra mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares com um projétil alojado na região do pescoço. Conforme a PM, ela passou por um procedimento cirúrgico. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.