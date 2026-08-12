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Dança contemporânea

Vitória recebe mostra internacional que reúne dança do Brasil e da Eslováquia

Após os espetáculos, artistas do Brasil e da Eslováquia participam de uma roda de conversa em português e inglês, aberta ao público
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 13:36

Evento de dança contemporânea em Vitória reúne artistas do Brasil e da Eslováquia
Evento de dança contemporânea em Vitória reúne artistas do Brasil e da Eslováquia Vojtech Brtnicky

O Theatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, recebe no dia 25 de agosto a Corpo – Mostra Internacional de Dança Contemporânea, evento que reúne artistas do Brasil e da Eslováquia em uma programação dedicada à diversidade de linguagens da dança contemporânea. 


A mostra apresenta três espetáculos inéditos para o público capixaba e propõe um diálogo entre diferentes culturas, pesquisas corporais e formas de criação artística.


O principal destaque desta edição é a participação da bailarina e coreógrafa eslovaca Eva Urbanová, que apresenta o solo Essência (The Essence). A obra foi premiada no Internationales Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart 2021, na Alemanha, conquistando o 2º Prêmio de Coreografia e o Prêmio do Público. No espetáculo, a artista investiga a relação entre corpo, transformação e vulnerabilidade por meio de uma coreografia marcada pela intensa expressão física.


A programação também marca o retorno de Cruz Credo, do Coletivo Emaranhado, após uma remontagem realizada durante residência artística em Portugal. Interpretado por Ricardo Reis, com direção e coreografia de Maicom Souza e Ricardo Reis, o solo é inspirado nas cosmologias afro-brasileiras e aborda temas como ancestralidade, espiritualidade, memória e resistência a partir de personagens simbólicos da cultura popular.


Fechando a mostra, o bailarino Jordan Fernandes apresenta Ecos da Liberdade: Realeza e Proteção, solo com coreografia de Dudé Conceição inspirado nas trajetórias de Rainha Ginga e Zumbi dos Palmares. A montagem utiliza a dança afro-brasileira para refletir sobre liberdade, identidade e permanência histórica da cultura negra.


Além das apresentações, o evento contará com uma roda de conversa entre os artistas participantes, criando um espaço para discutir os processos criativos, as pesquisas desenvolvidas em cada obra e os diferentes caminhos da dança contemporânea. O encontro será realizado em português e inglês, com tradução consecutiva, ampliando o intercâmbio entre os artistas e o público.

Serviço

Corpo – Mostra Internacional de Dança Contemporânea

Quando: 25 de agosto, às 19h
Onde: Theatro Carlos Gomes, Centro de Vitória
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda pelo Sympla
Classificação: 12 anos

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