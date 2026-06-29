Que diferença faz torcer pelo Brasil?

A cada quatro anos, quando a Seleção Brasileira entra em campo em uma Copa do Mundo, renasce um sentimento que vai muito além do futebol. Não se trata apenas de acompanhar uma partida, discutir escalações ou analisar estatísticas.





Torcer pelo Brasil é exercitar algo que a vida exige diariamente de todos nós: a capacidade de acreditar. Porque o que está em jogo é muito mais do que uma partida de futebol. É a certeza de que vale a pena sonhar.



É preciso acreditar. É preciso ter expectativas. É preciso sonhar.



