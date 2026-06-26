Quando a Seleção Brasileira entra em campo em um jogo de Copa do Mundo, o país para. Ruas ficam vazias e bares ficam lotados, com milhares de pessoas reunidas em frente à TV na torcida pelo hexa. O clima parece até de feriado. Mas, apesar de toda essa alegria e vibração em torno de uma partida de futebol, ainda resta a pergunta: os trabalhadores têm direito a serem liberados para assistir aos jogos do Brasil?





A resposta pode frustrar quem já faz planos para assistir à partida de segunda-feira (29) em casa. O próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra o Japão, acontecerá às 14 horas (de Brasília). Como será disputado em pleno dia útil e em horário comercial, o impacto no expediente volta a gerar dúvidas entre empregados e empregadores.





Pela legislação trabalhista, os jogos da Copa do Mundo não garantem folga automática nem reduzem a jornada de trabalho. Na prática, a liberação depende da decisão do empregador. Segundo o advogado trabalhista Guilherme Machado, não há previsão legal que transforme os dias de jogos da Seleção em feriado nacional. Entenda mais sobre a questão a seguir.