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Copa do Mundo

Escolas públicas no ES suspendem aulas na segunda (29) por causa de jogo do Brasil

Não haverá atividades na rede estadual e de municípios da Grande Vitória nos turnos da tarde e da noite na próxima segunda-feira (29)

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 18:00

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

25 jun 2026 às 18:00

Após avançar de fase na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira volta a jogar na próxima segunda-feira (29), às 14 horas (de Brasília), pela segunda fase. E, como já é tradição, o expediente em diversos setores no Espírito Santo será alterado, incluindo a educação. Escolas das redes municipais da Grande Vitória e do Estado vão ter horário diferenciado de funcionamento. 

Escola, sala de aula
Atividades presenciais nas escolas serão realizadas apenas no turno da manhã, na segunda-feira (29).
 Pixabay

Nas unidades da rede estadual, as atividades presenciais serão encerradas no período da manhã, com liberação dos estudantes a partir das 11h30. 


"Dessa forma, não haverá aulas presenciais nos turnos vespertino e noturno e, para assegurar o cumprimento do dia letivo e a continuidade do processo de ensino e aprendizagem, as atividades serão desenvolvidas por meio de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP), conforme diretrizes enviadas às escolas", informa a Secretaria de Estado da Educação (Sedu)

Em Vitória, as aulas do turno matutino vão ocorrer normalmente e, do tempo integral, serão encerradas ao meio-dia na rede municipal. O restante da jornada, habitualmente finalizada às 17 horas, deverá ser ofertado por meio de atividades pedagógicas não presenciais.


Os turnos vespertino e noturno, bem como o projeto pré-Ifes, serão atendidos com atividades remotas, que podem ser oferecidas por plataformas digitais, materiais impressos ou outros recursos pedagógicos adequados à etapa e à modalidade de ensino.


Situação semelhante em Vila Velha, onde as aulas do turno matutino ocorrerão normalmente. Para as turmas do vespertino e noturno, a carga horária será cumprida por meio de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs).


Em Cariacica, as aulas no turno matutino serão realizadas no tempo regular. Para o vespertino e o noturno, não haverá atividades escolares.


Na Serra, não haverá aulas porque é feriado municipal. Em 29 de junho é celebrado o Dia de São Pedro, padroeiro da cidade. 

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