Escolas públicas no ES suspendem aulas na segunda (29) por causa de jogo do Brasil

Em Vitória, as aulas do turno matutino vão ocorrer normalmente e, do tempo integral, serão encerradas ao meio-dia na rede municipal. O restante da jornada, habitualmente finalizada às 17 horas, deverá ser ofertado por meio de atividades pedagógicas não presenciais.





Os turnos vespertino e noturno, bem como o projeto pré-Ifes, serão atendidos com atividades remotas, que podem ser oferecidas por plataformas digitais, materiais impressos ou outros recursos pedagógicos adequados à etapa e à modalidade de ensino.





Situação semelhante em Vila Velha, onde as aulas do turno matutino ocorrerão normalmente. Para as turmas do vespertino e noturno, a carga horária será cumprida por meio de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs).





Em Cariacica, as aulas no turno matutino serão realizadas no tempo regular. Para o vespertino e o noturno, não haverá atividades escolares.





Na Serra, não haverá aulas porque é feriado municipal. Em 29 de junho é celebrado o Dia de São Pedro, padroeiro da cidade.