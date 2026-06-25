Escolas públicas no ES suspendem aulas na segunda (29) por causa de jogo do Brasil

Após avançar de fase na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira volta a jogar na próxima segunda-feira (29), às 14 horas (de Brasília), pela segunda fase. E, como já é tradição, o expediente em diversos setores no Espírito Santo será alterado, incluindo a educação. Escolas das redes municipais da Grande Vitória e do Estado vão ter horário diferenciado de funcionamento.
Nas unidades da rede estadual, as atividades presenciais serão encerradas no período da manhã, com liberação dos estudantes a partir das 11h30.
"Dessa forma, não haverá aulas presenciais nos turnos vespertino e noturno e, para assegurar o cumprimento do dia letivo e a continuidade do processo de ensino e aprendizagem, as atividades serão desenvolvidas por meio de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP), conforme diretrizes enviadas às escolas", informa a Secretaria de Estado da Educação (Sedu).
Em Vitória, as aulas do turno matutino vão ocorrer normalmente e, do tempo integral, serão encerradas ao meio-dia na rede municipal. O restante da jornada, habitualmente finalizada às 17 horas, deverá ser ofertado por meio de atividades pedagógicas não presenciais.
Os turnos vespertino e noturno, bem como o projeto pré-Ifes, serão atendidos com atividades remotas, que podem ser oferecidas por plataformas digitais, materiais impressos ou outros recursos pedagógicos adequados à etapa e à modalidade de ensino.
Situação semelhante em Vila Velha, onde as aulas do turno matutino ocorrerão normalmente. Para as turmas do vespertino e noturno, a carga horária será cumprida por meio de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs).
Em Cariacica, as aulas no turno matutino serão realizadas no tempo regular. Para o vespertino e o noturno, não haverá atividades escolares.
Na Serra, não haverá aulas porque é feriado municipal. Em 29 de junho é celebrado o Dia de São Pedro, padroeiro da cidade.