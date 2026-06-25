Com festa no Centro de Vitória, torcida celebra classificação do Brasil

A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo foi comemorada em grande estilo no Centro de Vitória na noite desta quarta-feira (24). Reunidos em frente ao telão montado para acompanhar a partida contra a Escócia, centenas de torcedores vibraram com a vitória por 3 a 0 da Seleção Brasileira, resultado que garantiu a liderança do Grupo C e confirmou a equipe de Carlo Ancelotti na próxima fase.









Com bandeiras, camisas da Seleção e muita expectativa para mais uma apresentação do Brasil, os torcedores transformaram a rua do Mercado Capixaba em arquibancada e, dentro de campo, o roteiro ajudou a manter o clima de festa. Vinicius Júnior voltou a ser o grande destaque da equipe, marcando dois gols ainda no primeiro tempo, enquanto Matheus Cunha completou o placar na etapa final.





"Eu achei importante que o Vinícius Júnior jogou muito. Ele tem dado conta da expectativa que a gente tem e eu acho que o Brasil vai firme até o final. E foi muito legal ver com a família, ver com os amigos e tudo. E ver o Neymar de volta foi especial. Aproveitar aqui na frente de casa, no Mercado da Capixaba, achei tudo de bom", disse Thiago, torcedor capixaba.



