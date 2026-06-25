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Copa do Mundo

Com festa no Centro de Vitória, torcida celebra classificação do Brasil

Metade do público presente na rua do Mercado Capixaba comemorou e metade vaiou a entrada de Neymar

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 22:23

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

24 jun 2026 às 22:23
Torcida capixaba no Centro de Vitória, no terceiro jogo do Brasil
Ricardo Medeiros/A Gazeta

A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo foi comemorada em grande estilo no Centro de Vitória na noite desta quarta-feira (24). Reunidos em frente ao telão montado para acompanhar a partida contra a Escócia, centenas de torcedores vibraram com a vitória por 3 a 0 da Seleção Brasileira, resultado que garantiu a liderança do Grupo C e confirmou a equipe de Carlo Ancelotti na próxima fase.



Com bandeiras, camisas da Seleção e muita expectativa para mais uma apresentação do Brasil, os torcedores transformaram a rua do Mercado Capixaba em arquibancada e, dentro de campo, o roteiro ajudou a manter o clima de festa. Vinicius Júnior voltou a ser o grande destaque da equipe, marcando dois gols ainda no primeiro tempo, enquanto Matheus Cunha completou o placar na etapa final.


"Eu achei importante que o Vinícius Júnior jogou muito. Ele tem dado conta da expectativa que a gente tem e eu acho que o Brasil vai firme até o final. E foi muito legal ver com a família, ver com os amigos e tudo. E ver o Neymar de volta foi especial. Aproveitar aqui na frente de casa, no Mercado da Capixaba, achei tudo de bom", disse Thiago, torcedor capixaba.


Torcida capixaba no Centro de Vitória, no terceiro jogo do Brasil
Ricardo Medeiros/A Gazeta

Se Vini Jr foi unanimidade entre os presentes, Neymar dividiu opiniões. O camisa 10 começou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo, fazendo sua primeira aparição nesta Copa do Mundo após se recuperar de uma lesão. No momento em que seu nome foi anunciado e ele se preparava para entrar em campo, o público no Centro se dividiu entre aplausos e vaias.


Enquanto parte da torcida comemorava o retorno do craque, outra demonstrava desconfiança sobre o papel do atacante na equipe atual. O contraste chamou atenção e gerou debates entre os próprios torcedores durante o restante da partida.


"Eu comemorei muito. Ele é o cara do Brasil, o melhor que a gente tem. Mas hoje o Hexa não passa diretamtente por ele, o time aprendeu a jogar sem ele e o Vinicius Júnior é o verdadeiro destaque dessa Seleção hoje", afirmou Gilearde, outro presente na festa no Centro Histórico.


Torcida capixaba no Centro de Vitória, no terceiro jogo do Brasil
Ricardo Medeiros/A Gazeta

Ao apito final, o sentimento predominante era de confiança. Com sete pontos conquistados e a liderança da chave assegurada, a Seleção encerrou a primeira fase invicta e agora volta suas atenções para o mata-mata e agora fica a expectativa para a definição do adversário na próxima fase: Holanda, Japão ou Suécia.

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