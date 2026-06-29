Atletas de 6 países vão atravessar o ES caminhando e voando de parapente





Vinte e seis atletas do Espírito Santo, de cinco estados da Federação e de mais cinco países vão atravessar o Espírito Santo de norte a sul, entre 14 e 25 de julho, na quarta edição da “Transcapixaba H&F – A travessia do Espírito Santo”. O desafio consiste em uma competição de Hike and Fly, modalidade do voo livre que une duas categorias de montanhismo: a caminhada e o parapente.





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A edição de 2026 será a mais abrangente já realizada pelo evento, com largada no dia 14, às 9h, no distrito de Vila Pereira, divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Em seguida, os atletas percorrerão uma rota passando por Ecoporanga, Barra de São Francisco, Águia Branca, Pancas, Baixo Guandu, Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante, Forno Grande, Burarama, Alegre e os Pontões de Mimoso do Sul, com chegada em Bom Jesus do Itabapoana, na divisa do Rio de Janeiro com o ES.





Os atletas vão atravessar cerca de 600 quilômetros cruzando montanhas e vales de 16 cidades do Espírito Santo, com 12 pontos de passagem obrigatórios (turnpoints).