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Coluna Leonel Ximenes

Atletas de 6 países vão atravessar o ES caminhando e voando de parapente

Largada será na divisa com Minas Gerais e chegada na divisa com o Rio de Janeiro

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 11:00

Públicado em 

29 jun 2026 às 11:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Competição de voo livre de uma edição passada da da “Transcapixaba H&F – A travessia do Espírito Santo”
Competição de parapaente de uma edição da “Transcapixaba H&F – A travessia do Espírito Santo” Divulgação


Vinte e seis atletas do Espírito Santo, de cinco estados da Federação e de mais cinco países vão atravessar o Espírito Santo de norte a sul, entre 14 e 25 de julho, na quarta edição da “Transcapixaba H&F – A travessia do Espírito Santo”.  O desafio consiste em uma competição de Hike and Fly, modalidade do voo livre que une duas categorias de montanhismo: a caminhada e o parapente. 


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A edição de 2026 será a mais abrangente já realizada pelo evento, com largada no dia 14, às 9h, no distrito de Vila Pereira, divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Em seguida, os atletas percorrerão uma rota passando por Ecoporanga, Barra de São Francisco, Águia Branca, Pancas, Baixo Guandu, Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante, Forno Grande, Burarama, Alegre e os Pontões de Mimoso do Sul, com chegada em Bom Jesus do Itabapoana, na divisa do Rio de Janeiro com o ES. 


Os atletas vão atravessar cerca de 600 quilômetros cruzando montanhas e vales de 16 cidades do Espírito Santo, com 12 pontos de passagem obrigatórios (turnpoints).

Na competição, o atleta caminha com um equipamento leve e compacto, até um ponto da montanha, e dali decola
Na competição, o atleta caminha com um equipamento leve e compacto, até um ponto da montanha, e dali decola Divulgação

Uma das principais tendências do montanhismo atual, o Hike and Fly consiste em caminhar com um equipamento leve e compacto, até um ponto da montanha, e dali decolar. A classificação é por ordem de chegada e o atleta vencedor será aquele que completar o percurso mais rápido.


A competição deste ano conta com oito atletas da Argentina, Colômbia, Suíça, Estados Unidos e África do Sul. Os competidores estarão em movimento todos os dias, das 6h às 19h, porém o voo só é permitido até o pôr do sol, por volta de 17h15.


Idealizada pelos esportistas Lucas Porto e Micheli Sossai, a 4ª Transcapixaba H&F conta com a chancela da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport-ES), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC), com patrocínio da Kubit Café, Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Sebrae-ES e Ozone. 


Apoio: Prefeituras de Baixo Guandu, Ecoporanga e Pancas, Federação Capixaba de Voo Livre (FCVL), Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL), Associação de Voo Livre XC Noroeste, Naviter, Ibex, Peak & Co, SafeTec e Noma Pulse.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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