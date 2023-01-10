Carro roubado passa a mais de 100 km/h na frente da PRF e trio é preso no ES

Quem dirigia era um jovem. Inicialmente, ele informou que o carro pertencia a um tio, e sabia de cor o nome completo do proprietário do veículo. Apesar disso, o rapaz começou a se enrolar quando os policiais perguntaram de onde ele estava vindo e para onde iria. Enquanto isso, os dois passageiros só diziam ser amigos do motorista.