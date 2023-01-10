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BR 101

Carro roubado passa a mais de 100 km/h na frente da PRF e trio é preso no ES

Suspeito de 18 anos que conduzia o carro tentou fingir que o veículo era de um parente, mas se enrolou; caso aconteceu em São Mateus, Norte do Espírito Santo
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 jan 2023 às 17:44

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 17:44

Suspeito de 17 anos tentou fingir que o veículo era de um parente, mas se enrolou na história; apreensão aconteceu em São Mateus, Norte do Espírito Santo
Veículo pertence a uma advogado de 60 anos e tinha sido roubado por trio em Pedro Canário Crédito: Divulgação | PRF
Um jovem de 18 anos foi preso após passar com uma caminhonete roubada a mais de 100 km/h em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101 em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (8). Um casal, de 23 e 26 anos, também estava no veículo e foi detido. Os três ocupantes do automóvel foram autuados e encaminhados a um presídio.
Tudo começou quando agentes do posto, que fica na BR 101, viram uma Toyota Hilux trafegando em alta velocidade. Os policiais foram atrás e, cerca de três quilômetros depois, conseguiram abordar o veículo.
Quem dirigia era um jovem. Inicialmente, ele informou que o carro pertencia a um tio, e sabia de cor o nome completo do proprietário do veículo. Apesar disso, o rapaz começou a se enrolar quando os policiais perguntaram de onde ele estava vindo e para onde iria. Enquanto isso, os dois passageiros só diziam ser amigos do motorista.
Carro roubado passa a mais de 100 km/h na frente da PRF e trio é preso no ES
Os agentes entraram em contato com a Polícia Militar de Pedro Canário, de onde era a placa do veículo, e descobriram que a caminhonete tinha acabado de ser roubada de um advogado de 60 anos, que estava, naquele momento, registrando a ocorrência na delegacia.
O advogado chegou a mostrar aos policiais ferimentos pelo corpo, feitos com faca pelo trio.
Os três foram detidos e levados para a Delegacia Regional de São Mateus. Além do veículo recuperado, foram apreendidos: a faca usada no crime, cartões em nome da vítima, R$ 128, carteira funcional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), um relógio, uma pulseira de ouro e um celular.
Polícia Civil informou que "que dois homens, de 18 e 26 anos, e uma mulher de 23 anos, foram autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado e encaminhados ao sistema prisional".

Atualização

10/01/2022 - 6:00
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou nota afirmando que o caso aconteceu no domingo (8) e que o condutor tem, na verdade, 18 anos, diferente do que foi informado anteriormente pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), de que o condutor era adolescente e a abordagem teria acontecido na segunda-feira (9). O título e o texto foram atualizados.

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