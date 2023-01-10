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Investigações

Após 5 meses, morte de mulher ao lado de carro em Vila Velha ainda é mistério

O corpo de Bruna dos Santos Pinheiro, que tinha 37 anos quando foi morta, foi encontrado ao lado de um Toyota Corolla, em uma estrada de Vila Velha, na manhã do dia 19 de julho
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 jan 2023 às 11:28

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 11:28

O corpo de Bruna Pinheiro foi localizado por um ciclista que passava pela Estrada do Dique, em Vila Velha
O corpo de Bruna Pinheiro foi localizado por um ciclista que passava pela Estrada do Dique, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram
Quase cinco meses após a morte de Bruna dos Santos Pinheiro, em Vila Velha, o caso ainda é mistério e segue sendo investigado. A jovem, que tinha 37 anos, era mãe de três filhos, sendo um deles um bebê, e foi encontrada morta no dia 19 de julho, ao lado de um carro, na Estrada do Dique. 
Procurada sobre o andamento das investigações, a Polícia Civil informou, nesta terça-feira (10), que as apurações seguem em andamento na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, não houve detidos.
A corporação destacou que a população pode contribuir com as investigações pelo Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", evidenciou em nota. 
Bruna era bastante ativa nas redes sociais e, além da rotina com os filhos, compartilhava dicas de estética, alimentação e outros assuntos para mulheres, principalmente mães, como ela. 
Ao lado do corpo de Bruna, foram encontradas cápsulas deflagradas de munições de diferentes calibres, o que pode indicar que mais de um tipo de arma foi utilizado no crime. A mulher estava caída ao lado de um carro modelo Toyota Corolla, com as portas do carona e do banco de passageiro, que fica atrás, abertas. O corpo dela tinha marcas de sangue no rosto.

Carteira não foi levada 

A identificação de Bruna veio a partir de uma carteira encontrada dentro do carro, na qual estavam cartões bancários com o nome dela. Além disso, a polícia verificou que Bruna estava com roupas de academia e o mesmo tênis, com o qual ela foi encontrada, foi identificado em publicações nas redes sociais dela.
Mulher encontrada morta em Vila Velha foi identificada como Bruna Pinheiro
Mulher encontrada morta em Vila Velha foi identificada como Bruna Pinheiro Crédito: Reprodução/ Montagem a Gazeta

Estava em prisão domiciliar 

Segundo documentos disponibilizados no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Bruna e um homem identificado como Ernando Ferreira Silva, foram parados carregando drogas dentro de um carro. Os documentos apontam que Ernando confessou ter recebido R$ 2 mil para transportar a carga de entorpecentes da capital mineira para Vila Velha.
Ainda de acordo com os documentos do TJMG, Bruna teria, a princípio, negado que soubesse que estava transportando as drogas. Depois, porém, confessou saber da carga de entorpecentes e, inclusive, para quem estava sendo levada.
Bruna foi condenada a seis anos e três meses de prisão em regime semiaberto por tráfico de drogas. Conforme a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), ela deu entrada no Centro Prisional Feminino de Cariacica no dia 4 de maio de 2020 e, no dia 15, foi beneficiada por prisão domiciliar.

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