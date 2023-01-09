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Violência no Norte

Homem é morto a tiros em frente ao portão da própria casa em Linhares

Alessandro de Souza Nascimento, de 47 anos, estava em casa quando um homem o chamou. No momento em que foi até o portão, o suspeito fez os disparos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 jan 2023 às 15:50

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 15:50

Um homem foi morto a tiros em frente ao portão de casa, na noite deste domingo (8), no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, Alessandro de Souza Nascimento, de 47 anos, estava em casa quando um homem o chamou. No momento em que a vítima foi até o portão, o suspeito fez os disparos. Alvejado, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
A esposa de Alessandro contou para os policiais militares que viu o autor dos disparos fugir em um carro, modelo Fiat Siena de cor prata. O suspeito não foi identificado até o momento.
Alessandro foi atingido por cinco disparos no tórax, abdome e no braço. Ele foi socorrido por familiares e levado até o Hospital Geral de Linhares, onde a morte foi confirmada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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