Homem é morto a tiros em frente ao portão da própria casa em Linhares

Um homem foi morto a tiros em frente ao portão de casa, na noite deste domingo (8), no bairro Interlagos, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . De acordo com a Polícia Militar , Alessandro de Souza Nascimento, de 47 anos, estava em casa quando um homem o chamou. No momento em que a vítima foi até o portão, o suspeito fez os disparos. Alvejado, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A esposa de Alessandro contou para os policiais militares que viu o autor dos disparos fugir em um carro, modelo Fiat Siena de cor prata. O suspeito não foi identificado até o momento.

Alessandro foi atingido por cinco disparos no tórax, abdome e no braço. Ele foi socorrido por familiares e levado até o Hospital Geral de Linhares, onde a morte foi confirmada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.