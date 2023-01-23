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Homem é preso suspeito de matar irmão a facadas em Guarapari

Homem de 44 anos foi encontrado ao lado do corpo da vítima, com manchas de sangue no corpo e nas roupas; histórico era de desavenças, segundo familiar
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

23 jan 2023 às 10:39

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 10:39

Um homem de 42 anos foi assassinado a facadas na noite desse domingo (22), no bairro Village do Sol, em Guarapari. Elias de Jesus Souto foi encontrado morto em frente a um bar na região de Recanto da Sereia. O suspeito do crime é o irmão dele de 44 anos, que foi encontrado ao lado do corpo, com a camisa ensanguentada e aparentemente bêbado.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para o local e se deparou com a vítima caída no chão, com uma profunda lesão no pescoço, além de uma perfuração na região do peito, na altura do coração. De acordo com o relato de testemunhas, Elias e o irmão estavam há horas no bar, ingerindo bebida alcoólica, e não havia outra pessoa com eles.
Dupla detida pela PRF foi levada para a Delegacia Regional de Guarapari
O acusado foi levado para a Delegacia Regional de Guarapari Crédito: Reprodução | TV Gazeta
De acordo com o registro da PM, o irmão da vítima estava muito agitado e não sabia dizer o que teria ocorrido, se negando a obedecer às ordens dos policiais militares. Conforme registrado no boletim de ocorrência, foi necessário algemá-lo para que ele não fugisse do local.
O homem negou envolvimento no crime e apontou uma irmã como autora do homicídio. Diante da acusação, uma equipe da Polícia Militar foi até a casa da mulher, que também negou que teria assassinado Elias e afirmou ter passado o dia em casa – o que foi confirmado pela mãe dela.
Enquanto os policiais estavam no local, outro irmão da vítima apareceu e alegou que Elias e o irmão que estava no bar possuíam um histórico de desavenças e que, possivelmente, o homem de 44 anos era o autor do crime. Horas antes, o suspeito teria agredido a própria mãe, que chegou a registrar um boletim de ocorrência.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 44 anos, foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e encaminhado ao sistema prisional. Apesar das buscas, a arma do crime não foi encontrada.

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