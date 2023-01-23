Homem é preso suspeito de matar irmão a facadas em Guarapari

Um homem de 42 anos foi assassinado a facadas na noite desse domingo (22), no bairro Village do Sol, em Guarapari . Elias de Jesus Souto foi encontrado morto em frente a um bar na região de Recanto da Sereia. O suspeito do crime é o irmão dele de 44 anos, que foi encontrado ao lado do corpo, com a camisa ensanguentada e aparentemente bêbado.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , uma equipe foi acionada para o local e se deparou com a vítima caída no chão, com uma profunda lesão no pescoço, além de uma perfuração na região do peito, na altura do coração. De acordo com o relato de testemunhas, Elias e o irmão estavam há horas no bar, ingerindo bebida alcoólica, e não havia outra pessoa com eles.

O acusado foi levado para a Delegacia Regional de Guarapari Crédito: Reprodução | TV Gazeta

De acordo com o registro da PM, o irmão da vítima estava muito agitado e não sabia dizer o que teria ocorrido, se negando a obedecer às ordens dos policiais militares. Conforme registrado no boletim de ocorrência, foi necessário algemá-lo para que ele não fugisse do local.

O homem negou envolvimento no crime e apontou uma irmã como autora do homicídio. Diante da acusação, uma equipe da Polícia Militar foi até a casa da mulher, que também negou que teria assassinado Elias e afirmou ter passado o dia em casa – o que foi confirmado pela mãe dela.

Enquanto os policiais estavam no local, outro irmão da vítima apareceu e alegou que Elias e o irmão que estava no bar possuíam um histórico de desavenças e que, possivelmente, o homem de 44 anos era o autor do crime. Horas antes, o suspeito teria agredido a própria mãe, que chegou a registrar um boletim de ocorrência.