Fim do ano é tempo de Natal e de ficar alerta com votações de vereadores

Dinheiro: decisões aumenta os gastos públicos municipais Crédito: Shutterstock

Tão certas quanto as celebrações natalinas no fim do ano são as movimentações nas Câmaras Municipais, muitas vezes sorrateiras, para aumentar os gastos públicos em favor dos próprios vereadores. Aumentos de salários, criação ou acréscimo de benefícios e até o aumento do número de vereadores: com a função legislativa ao seu dispor, fica fácil agir como um Papai Noel que adora se presentear.

Normalmente são decisões tomadas às pressas, sem a devida transparência . Os representantes eleitos, que deveriam ser responsáveis pelos interesses do povo, parecem fazer questão de manter aqueles que os elegeram alheios ao que é discutido entre seus pares. Não há debate público com a participação efetiva da sociedade. E tampouco há informação acessível ao cidadão, como prega a lei.

A questão salarial é outro calo. Enquanto vereadores têm prazer em legislar em defesa de aumentos nos seus vencimentos, há desde sempre, por exemplo, discussões sobre a necessidade de remuneração em municípios com poucos habitantes. Nem sempre há dedicação exclusiva ou número de sessões que justifiquem.