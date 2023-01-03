Cariacica faz mutirão para afetados pela chuva pedirem auxílio de R$ 3 mil

Cariacica terá mutirão de requerimento do benefício para moradores afetados pelas chuvas no ES Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Cariacica dá início, nesta terça-feira (3), a um mutirão para a realização de mais uma etapa de requerimento do auxílio de R$ 3 mil, o Cartão Reconstrução – fornecido pelo governo do Estado aos moradores afetados pelas fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos meses.

Nesta terça (3) e quarta-feira (4), o mutirão será realizado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Campo Verde, e, nos dois dias seguintes, quinta (5) e sexta-feira (6), a ação acontecerá no bairro Mucuri. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), que coordena a ação, o horário de atendimento é das 9h às 15h.

O auxílio de R$ 3 mil, por meio do Cartão Reconstrução, será concedido às vítimas impactadas pelas enchentes após uma análise feita por profissionais. Para receber o benefício, o cidadão deve estar cadastrado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais para famílias de baixa renda). Quem não tiver o cadastro, pode procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município.

Requisitos para receber o auxílio de R$ 3 mil (Cartão Reconstrução)