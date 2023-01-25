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Chuva no ES

Temporais deixam famílias fora de casa no ES e provocam cheia no Rio Doce

Boletim da Defesa Civil emitido às 6h desta quarta (25) mostra que Mimoso do Sul foi a cidade com o maior acumulado de chuva em 24h e traz alerta de risco hidrológico em Linhares
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jan 2023 às 07:01

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 07:01

“A situação é desesperadora”, diz prefeito sobre mais um dia de chuva em Mimoso do Sul
“A situação é desesperadora”, diz prefeito sobre mais um dia de chuva em Mimoso do Sul Crédito: Leitor | A Gazeta
Rio Doce em Linhares, no Norte do Espírito Santo, segue acima da cota de inundação e a cheia já deixa o município em alerta, segundo informações do último boletim extraordinário da Defesa Civil emitido às 6h desta quarta-feira (25). Por conta da situação, duas famílias que moram à margem do rio são monitoradas pela prefeitura. No documento, consta ainda que Mimoso do Sul, na Região Sul, já castigado pelas fortes chuvas, teve a maior precipitação em 24 horas e, por conta disso, três moradores estão desalojados e oito, desabrigados. 
Entre as cidades onde mais choveu em 24 horas estão Mimoso do Sul (126,6 mm), Rio Novo do Sul (108,8 mm), São José do Calçado (98,4 mm), Apiacá (84,2 mm) e Itaguaçu (82,5 mm). 
ES tem 35 pessoas fora de casa e Rio Doce segue acima da cota de inundação
ES tem 35 pessoas fora de casa e Rio Doce segue acima da cota de inundação Crédito: Defesa Civil / Cemaden
Em Mimoso do Sul, onde chove forte desde a última segunda-feira (23) e a prefeitura local contabiliza oito desabrigados e três desalojados, o prefeito Peter Costa (Republicanos) definiu a situação na cidade como "desesperadora". Devido aos transtornos causados na localidade, o governador Renato Casagrande (PSB) vai visitar o município na manhã de quarta-feira (25). 
Com as fortes chuvas, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) classificou Linhares e Cachoeiro de Itapemirim com risco alto para alagamentos. 

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Rio Doce

As fortes chuvas no Espírito Santo somados aos grandes acumulados de Minas Gerais elevaram o nível do Rio Doce. Em Linhares, o nível segue acima da cota de inundação. Por causa disso, 27 estão desalojados e oito estão desabrigados na cidade. 
O boletim da Defesa Civil Estadual traz um alerta de risco hidrológico, sendo alta a possibilidade de ocorrências de inundações, alagamentos e enxurradas devido aos acumulados prévios e à previsão de continuidade da chuva, com pancadas de intensidade moderada a forte em todo estado do Espírito Santo, em especial na região entre Cachoeiro do Itapemirim e a Grande Vitória, e na foz do Rio Doce em Linhares.
Na manhã desta quarta-feira, a Prefeitura de Linhares informou que 24 desalojados no município – que constam no Boletim Extraordinário – deixaram suas casas após o temporal do último fim de semana. Após ultrapassar a cota de inundação com a continuidade da chuva na cidade nesta semana, o nível do Rio Doce recuou e atingiu a marca de 3,51 metros, patamar acima da cota de inundação que é de 3,45 metros, conforme os dados do último boletim da Defesa Civil Municipal. "A tendência é que o nível do rio continue a diminuir", afirmou a administração municipal.
Segundo a prefeitura, até o momento, duas famílias da comunidade ribeirinha do Olaria – à margem do Rio Doce – estão sendo assistidas pelas equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social em um abrigo provisório. As famílias recebem atendimento em saúde e psicológico, além de alimentação e produtos de higiene pessoal. Ao todo, três pessoas estão fora de suas casas, sendo dois adultos e uma criança.

Previsão do tempo 

  • Quarta-feira (25): muita variação de nuvens, especialmente na metade sul capixaba, e pancadas de chuva com prováveis trovoadas, principalmente na Região Norte. Expectativa de acumulado de chuva expressivo em vários trechos do Estado;
  • Quinta-feira (26): variação de nebulosidade sobre a maioria das regiões do estado. Ainda há previsão de pancadas de chuva no Espírito Santo, mas com acumulados menos elevados que os previstos para os dias anteriores.

Correção

25/01/2023 - 9:56
A Prefeitura de Linhares explicou que o número de desalojados que consta no Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual é referente a moradores que deixaram suas casas devido ao temporal que atingiu a cidade no último fim de semana, não por causa da cheia do Rio Doce. O texto e o título foram corrigidos.

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