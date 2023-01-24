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Espírito Santo recebe novos alertas de chuvas intensas

Avisos meteorológicos do Inmet são válidos até a manhã desta quarta-feira (25) e cobrem todo o território capixaba
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 jan 2023 às 16:53

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 16:53

Previsão desta terça-feira (24)
Alertas do Inmet cobriram todo o mapa do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo nesta terça-feira (24), válidos até 10h de quarta-feira (25). Juntos, eles cobrem todo o território capixaba.
O alerta laranja, que indica perigo, vale para 73 cidades, incluindo a Grande Vitória. Nelas, a chuva pode chegar a 100 mm/dia, com ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira os municípios que receberam o aviso:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivácqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica 
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição do Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingos Martins
  23. Dores do Rio Preto
  24. Ecoporanga
  25. Fundão
  26. Governador Lindenberg
  27. Guaçuí
  28. Guarapari
  29. Ibatiba
  30. Ibiraçu
  31. Ibitirama
  32. Iconha
  33. Irupi
  34. Itaguaçu
  35. Itapemirim
  36. Itarana
  37. Iúna
  38. Jaguaré
  39. Jerônimo Monteiro
  40. João Neiva
  41. Laranja da Terra
  42. Linhares
  43. Mantenópolis 
  44. Marataízes
  45. Marechal Floriano
  46. Marilândia
  47. Mimoso do Sul
  48. Muniz Freire
  49. Muqui
  50. Nova Venécia
  51. Pancas
  52. Piúma
  53. Ponto Belo
  54. Presidente Kennedy
  55. Rio Bananal
  56. Rio Novo do Sul
  57. Santa Leopoldina
  58. Santa Maria de Jetibá
  59. Santa Teresa
  60. São Domingos do Norte
  61. São Gabriel da Palha
  62. São José do Calçado
  63. São Mateus
  64. São Roque do Canaã
  65. Serra
  66. Sooretama
  67. Vargem Alta
  68. Venda Nova do Imigrante
  69. Viana
  70. Vila Pavão
  71. Vila Valério
  72. Vila Velha
  73. Vitória
Já o alerta amarelo, o mais baixo na escala de risco, cobre menos cidades: 13. Nelas, pode chover até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Veja a lista:
  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Ecoporanga
  4. Jaguaré
  5. Linhares
  6. Montanha
  7. Mucurici
  8. Nova Venécia
  9. Pedro Canário
  10. Pinheiros
  11. Ponto Belo
  12. São Mateus
  13. Sooretama

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas 

- Não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda 

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia 

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

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