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Virada de tempo? ES recebe três alertas de chuvas intensas

Apesar do calor intenso, pelo menos 70 municípios devem ter precipitações até as 10h desta terça-feira (7). Confira a lista
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

06 fev 2023 às 15:14

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 15:14

Chuva no Centro Histórico de Vitória
Nas localidades classificadas pelo aviso amarelo, são esperados acumulados de chuva de até 50 mm/dia Crédito: Fernando Madeira
Apesar do calor intenso em quase todos os municípios capixabas, o Espírito Santo recebeu três novos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dois avisos amarelos classificam 69 cidades com perigo para chuva intensa. Já o laranja abrange apenas um município com risco potencial para fortes precipitações. Os alertas valem até as 10h desta terça-feira (7).
Nas localidades classificadas pelo primeiro aviso amarelo, são esperados acumulados de até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Confira a lista: 
Virada de tempo? ES recebe três alertas de chuvas intensas
  1. Afonso Cláudio 
  2. Alegre 
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta 
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim 
  10. Castelo 
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari 
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi 
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui 
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy 
  31. Rio Novo do Sul 
  32. São José do Calçado 
  33. Vargem Alta 
  34. Venda Nova do Imigrante 

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Já em Mimoso do Sul, município na região Sul que abrange o alerta laranja, há previsão de chuva de até 100 mm/dia. Os ventos podem atingir 100 km/h. Exista também o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Novo alerta

Por volta das 15h16 desta segunda-feira, um terceiro alerta foi emitido pelo Inmet, cuja validade também vai até às 10h de terça. Da cor amarela, o menor da escala de risco, o aviso também prevê até 50 mm/dia para as localidades listadas abaixo:
  1. Água Doce do Norte 
  2. Águia Branca 
  3. Alto Rio Novo 
  4. Aracruz 
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Cariacica 
  8. Colatina 
  9. Ecoporanga 
  10. Fundão
  11. Governador Lindenberg
  12. Ibiraçu
  13. Itaguaçu
  14. Itarana 
  15. João Neiva 
  16. Laranja da Terra 
  17. Linhares 
  18. Mantenópolis
  19. Marilândia
  20. Nova Venécia
  21. Pancas 
  22. Rio Bananal 
  23. Santa Leopoldina
  24. Santa Maria de Jetibá 
  25. Santa Teresa
  26. São Domingos do Norte 
  27. São Gabriel da Palha 
  28. São Roque do Canaã
  29. Serra
  30. Sooretama
  31. Viana 
  32. Vila Pavão
  33. Vila Valério
  34. Vila Velha
  35. Vitória

Orientações para moradores

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

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