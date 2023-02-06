Virada de tempo? ES recebe três alertas de chuvas intensas

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).