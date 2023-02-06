Vendaval derruba árvores e causa engarrafamento com mais de 6 km no ES

TV Gazeta Sul, que esteve no local, o problema causou engarrafamento com mais de 6 km de carros, caminhões e carretas. O repórter informou que o trânsito teve início na altura do km 392 e foi até o km 386, no sentido norte, seguindo para Segundo o repórter Matheus Passos, da, que esteve no local, o problema causou engarrafamento com mais de 6 km de carros, caminhões e carretas. O repórter informou que o trânsito teve início na altura do km 392 e foi até o km 386, no sentido norte, seguindo para Vitória

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 comunicou que os recursos operacionais – como guincho, viatura de inspeção e ambulância – bem como as equipes de conservação da concessionária foram acionados.

Ainda de acordo com a concessionária, a pista ficou com interdição parcial e total em alguns pontos para a realização da retirada e recolhimento das árvores e limpeza da pista. "Nenhum veículo foi atingido”, divulgou.

A Eco101 disse que a pista foi liberada para o trafego às 16h20. "Equipes de conservação seguem na região finalizando a limpeza na faixa de domínio", completou.