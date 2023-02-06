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Em Rio Novo do Sul

Vendaval derruba árvores e causa engarrafamento com mais de 6 km no ES

Várias árvores caíram entre os km 395 e 387 da BR 101, em Rio Novo do Sul, e isso congestionou o trânsito do local
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 fev 2023 às 19:20

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 19:20

O temporal com vendaval que atingiu a região Sul do Espírito Santo na tarde desta segunda-feira (6), derrubaram várias árvores entre os km 395 e 387 da BR 101, em Rio Novo do Sul, que congestionaram o trânsito de veículos na rodovia.
Segundo o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, que esteve no local, o problema causou engarrafamento com mais de 6 km de carros, caminhões e carretas. O repórter informou que o trânsito teve início na altura do km 392 e foi até o km 386, no sentido norte, seguindo para Vitória.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 comunicou que os recursos operacionais – como guincho, viatura de inspeção e ambulância – bem como as equipes de conservação da concessionária foram acionados.
Ainda de acordo com a concessionária, a pista ficou com interdição parcial e total em alguns pontos para a realização da retirada e recolhimento das árvores e limpeza da pista. "Nenhum veículo foi atingido”, divulgou.
A Eco101 disse que a pista foi liberada para o trafego às 16h20. "Equipes de conservação seguem na região finalizando a limpeza na faixa de domínio", completou.

Vendaval derruba árvores na BR 101, em Rio Novo do Sul

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