Chuva faz rio transbordar e deixa vacas ilhadas em Rio Novo do Sul

Um rio transbordou devido à forte chuva na localidade de Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul , no Sul do Estado , deixando 26 vacas ilhadas na manhã desta quinta-feira (3). Segundo o produtor rural Alessandro Louzada, a pastagem e as cercas ficaram alagadas, impedindo a circulação dos animais.

Rio transbordou e alagou a pastagem, deixando vacas ilhadas em Rio Novo do Sul Crédito: Alessandro Louzada

Para a produção da TV Gazeta Sul, o produtor rural explicou que as vacas ficaram ilhadas na parte de cima do asfalto, nas proximidades do curral. “Em período de chuva já ocorreu enchente pior, mas não esperávamos esse volume de chuva neste começo de mês”, falou.

O coordenador da Defesa Civil de Rio Novo do Sul, Efraim Contaefer, informou que em um período de 24h, até a manhã desta quinta-feira (3), choveu 48 milímetros, mas não houve registros de outras ocorrências de alagamento.

O coordenador do órgão explicou que o nível do rio que corta a cidade não subiu muito e a Defesa Civil está monitorando a situação.