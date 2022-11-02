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Finados chuvoso

ES recebe novo alerta de fortes chuvas; ventos podem chegar a 100 km/h

Inmet renovou dois avisos de perigo em função do mau tempo; alertas são válidos até a manhã desta quinta (3) para todas as regiões do Estado
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

02 nov 2022 às 16:09

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 16:09

Chuva deve durar até o fim da semana no ES
Chuva no ES: alerta de mau tempo Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de perigo em função do mau tempo para o Espírito Santo nesta quarta-feira (2), feriado de Finados. Os avisos são válidos até a manhã desta quinta (3) e preveem fortes chuvas e ventos que podem chegar a 100 km/h.
O primeiro aviso alerta para o perigo de chuvas intensas e tem grau de severidade classificado como laranja. Ele vale para toda a porção Norte do Estado, desde a Grande Vitória até a divisa com a Bahia. O aviso também se estende para parte da Bahia, Minas Gerais, Piauí, Maranhão e outros Estados da Região Norte.
Segundo o Inmet, nesses locais há chance de chuva forte entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros por dia, também podendo ser registrados ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

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Já o segundo alerta, de perigo potencial (amarelo), abrange a porção sul do Estado, incluindo as regiões Cetral, Serrana e do Caparaó. Nesses locais, há risco de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia, além de ventos que podem chegar a 60 km/h.

Cuidados

O Inmet alerta que, em caso de rajadas de vento, se evite abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e também evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Neste cenário, o instituto recomenda que, se possível, sejam desligados aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de urgência, a Defesa Civil do seu município deve ser acionada.

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