ES entra em nível de atenção após alerta de chuva forte e vendaval

Até esta quinta-feira (3), o Estado estará em nível de atenção devido às condições meteorológicas favoráveis para ocorrência de chuva de moderada à forte intensidade, que podem resultar em acumulados significativos de água em alguns pontos do Estado.

O nível de atenção continua até esta sexta-feira (4), mas para a formação de vendavais. De acordo com o Incaper, as condições meteorológicas atuais são favoráveis para a formação de ventos superior aos 50 km/h. A ventania pode resultar em dados em algumas localidades capixabas mostradas no mapa acima.