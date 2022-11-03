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Risco de alagamentos

ES entra em nível de atenção após alerta de chuva forte e vendaval

Alerta de chuva forte é valido até esta quinta-feira (3), já o estado de atenção para a ocorrência de vendavais é válido até sexta-feira (4)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 nov 2022 às 07:23

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 07:23

Incaper
ES entra em nível de atenção para risco de chuva forte e vendaval Crédito: Incaper
Espírito Santo entrou em nível de atenção após receber alerta de chuva forte e vendaval. A instabilidade provocada pela chegada de uma frente fria fez o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) emitir um Aviso Meteorológico Especial, divulgado quando há mudanças excepcionais no tempo.
Até esta quinta-feira (3), o Estado estará em nível de atenção devido às condições meteorológicas favoráveis para ocorrência de chuva de moderada à forte intensidade, que podem resultar em acumulados significativos de água em alguns pontos do Estado.
O nível de atenção continua até esta sexta-feira (4), mas para a formação de vendavais. De acordo com o Incaper, as condições meteorológicas atuais são favoráveis para a formação de ventos superior aos 50 km/h. A ventania pode resultar em dados em algumas localidades capixabas mostradas no mapa acima. 

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