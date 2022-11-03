Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mau tempo

Frio e chuva continuam no ES? Veja como fica o tempo no fim de semana

Frente fria trouxe chuva e ventos fortes para o Estado, que deve continuar com tempo instável devido a um corredor de umidade
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 nov 2022 às 06:38

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 06:38

Chuva e frio em Vitória
Chuva e frio na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Os últimos dias foram marcados por queda na temperatura, chuva e vento forte em todo o Estado devido à chegada de uma frente fria. Mas como fica o tempo neste fim de semana? O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que a instabilidade deve continuar sobre o Estado, pelo menos, até domingo (6).
Nesta quinta-feira (3), o tempo segue instável devido à atuação de um canal de umidade no Estado. Chove em todas as regiões e o vento segue acelerado, com possibilidade de rajadas no trecho litorâneo e em alguns trechos das regiões Serrana e Noroeste. Há risco de chuvas com moderada à forte intensidade e de vendavais.
A sexta-feira (4) terá variação de nuvens no Espírito Santo, devido à presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. Na metade sul capixaba, inclusive na Grande Vitória, há previsão de chuva até o fim da manhã. Nas demais áreas do Estado, previsão de chuva em alguns momentos do dia.
O vento segue acelerado, com possibilidade de rajadas no litoral norte e em alguns trechos das regiões Serrana e Noroeste. Também há risco de chuvas com moderada à forte intensidade e de vendavais em alguns trechos do Estado.
O tempo segue instável no sábado (5) e no domingo (6), ainda devido à presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. Há previsão de chuva em todas as regiões do Estado, sendo menos frequente nas regiões Norte e Noroeste. O vento sopra com moderada intensidade por todo o trecho litorâneo.
Como fica o tempo no fim de semana

Veja Também

Chuva de granizo: 200 produtores rurais tiveram prejuízo em Águia Branca

Mais de 10 mil raios atingem o Espírito Santo durante tempestade

Chuva de granizo é registrada em São Roque do Canaã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados