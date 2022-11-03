Frio e chuva continuam no ES? Veja como fica o tempo no fim de semana

Chuva e frio na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Os últimos dias foram marcados por queda na temperatura, chuva e vento forte em todo o Estado devido à chegada de uma frente fria. Mas como fica o tempo neste fim de semana? O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que a instabilidade deve continuar sobre o Estado, pelo menos, até domingo (6).

Nesta quinta-feira (3), o tempo segue instável devido à atuação de um canal de umidade no Estado. Chove em todas as regiões e o vento segue acelerado, com possibilidade de rajadas no trecho litorâneo e em alguns trechos das regiões Serrana e Noroeste. Há risco de chuvas com moderada à forte intensidade e de vendavais.

A sexta-feira (4) terá variação de nuvens no Espírito Santo, devido à presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. Na metade sul capixaba, inclusive na Grande Vitória, há previsão de chuva até o fim da manhã. Nas demais áreas do Estado, previsão de chuva em alguns momentos do dia.

O vento segue acelerado, com possibilidade de rajadas no litoral norte e em alguns trechos das regiões Serrana e Noroeste. Também há risco de chuvas com moderada à forte intensidade e de vendavais em alguns trechos do Estado.

O tempo segue instável no sábado (5) e no domingo (6), ainda devido à presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. Há previsão de chuva em todas as regiões do Estado, sendo menos frequente nas regiões Norte e Noroeste. O vento sopra com moderada intensidade por todo o trecho litorâneo.