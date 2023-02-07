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Risco de tempestade: ES recebe três novos alertas de chuva

Cidades afetadas podem ter até 100 mm de chuva em um dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h; Grande Vitória está incluída nos avisos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2023 às 14:05

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 14:05

Três alertas de chuva para o ES
Três alertas de chuva para o ES Crédito: Reprodução | Inmet
Espírito Santo recebeu três novos alertas de chuvas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um deles de tempestade. Todos são válidos até a manhã desta quarta-feira (8). Considerando as publicações, a área de risco de chuvas intensas abrange quase todo o Estado, deixando de fora apenas o extremo Norte.
O mapa mostra que os alertas têm cores diferentes: um é amarelo e os outros dois são laranjas, com maior grau de risco. As cidades afetadas podem ter até 100 mm de chuva em 24h, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Veja abaixo as cidades incluídas nos alertas:
  1. Águia Branca
  2. Alto Rio Novo
  3. Aracruz
  4. Baixo Guandu
  5. Barra de São Francisco
  6. Colatina
  7. Fundão
  8. Governador Lindenberg
  9. Ibiraçu
  10. Itaguaçu
  11. Itarana
  12. João Neiva
  13. Laranja da Terra
  14. Linhares
  15. Mantenópolis
  16. Marilândia
  17. Nova Venécia
  18. Pancas
  19. Rio Bananal
  20. Santa Leopoldina
  21. Santa Maria de Jetibá
  22. Santa Teresa
  23. São Domingos do Norte
  24. São Gabriel da Palha
  25. São Roque do Canaã
  26. Serra
  27. Sooretama
  28. Vila Valério
  29. Afonso Cláudio
  30. Alfredo Chaves
  31. Anchieta
  32. Baixo Guandu
  33. Brejetuba
  34. Cachoeiro de Itapemirim
  35. Cariacica
  36. Castelo
  37. Conceição do Castelo
  38. Domingos Martins
  39. Guarapari
  40. Ibatiba
  41. Iconha
  42. Irupi
  43. Itapemirim
  44. Iúna
  45. Marechal Floriano
  46. Muniz Freire
  47. Piúma
  48. Rio Novo do Sul
  49. Vargem Alta
  50. Venda Nova do Imigrante
  51. Viana
  52. Vila Velha
  53. Vitória
  54. Alegre
  55. Apiacá
  56. Atílio Vivácqua
  57. Bom Jesus do Norte
  58. Divino de São Lourenço
  59. Dores do Rio Preto
  60. Guaçuí
  61. Ibitirama
  62. Irupi
  63. Itapemirim
  64. Jerônimo Monteiro
  65. Marataízes
  66. Mimoso do Sul
  67. Muqui
  68. Presidente Kennedy
  69. São José do Calçado
  70. Vargem Alta

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