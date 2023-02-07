Risco de tempestade: ES recebe três novos alertas de chuva

O mapa mostra que os alertas têm cores diferentes: um é amarelo e os outros dois são laranjas, com maior grau de risco. As cidades afetadas podem ter até 100 mm de chuva em 24h, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.