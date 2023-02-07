Risco de tempestade: ES recebe três novos alertas de chuva

O Espírito Santo recebeu três novos alertas de chuvas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um deles de tempestade. Todos são válidos até a manhã desta quarta-feira (8). Considerando as publicações, a área de risco de chuvas intensas abrange quase todo o Estado, deixando de fora apenas o extremo Norte.
O mapa mostra que os alertas têm cores diferentes: um é amarelo e os outros dois são laranjas, com maior grau de risco. As cidades afetadas podem ter até 100 mm de chuva em 24h, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Veja abaixo as cidades incluídas nos alertas:
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Colatina
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Nova Venécia
- Pancas
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vila Valério
- Afonso Cláudio
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Guarapari
- Ibatiba
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Marechal Floriano
- Muniz Freire
- Piúma
- Rio Novo do Sul
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
- Vargem Alta