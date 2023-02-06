Domingo mais quente do ano: Vitória registra sensação térmica de 46°C

O índice de calor, mais conhecido como sensação térmica, é a temperatura aparente, que o termômetro não registra, mas que a pessoa pode sentir.

Essa medição é feita a partir de uma combinação entre a temperatura máxima do ar e a umidade relativa. Ela leva em conta a umidade relativa no local, naquela mesma hora em que é registrada a temperatura máxima. E quanto maior a umidade relativa, mais alta a sensação térmica pode ser.

