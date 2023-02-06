Domingo mais quente do ano: Vitória registra sensação térmica de 46°C

- Cachoeiro de Itapemirim: 40,1 graus e 59 de sensação térmica
- Vitória: 36,7 graus e 46 de sensação térmica
- Vila Velha: 35 graus e 45 de sensação térmica
- Alegre: 38,1 graus e 43 de sensação térmica
- Presidente Kennedy: 37,2 graus e 44 de sensação térmica
- Iúna: 32,8 graus e 51 de sensação térmica
- Venda Nova do Imigrante: 34 graus e 48 de sensação térmica
- Domingos Martins: 31,7 graus e 36 de sensação térmica
- Alfredo Chaves: 37,3 graus e 43 de sensação térmica
- Marilândia: 37 graus e 46 de sensação térmica
- Linhares: 35,5 graus e 41 de sensação térmica
- São Mateus: 34,4 graus e 46 de sensação térmica
- Ecoporanga: 35,3 graus e 41 de sensação térmica
Temperatura mais alta do ES
O que é sensação térmica?
O índice de calor, mais conhecido como sensação térmica, é a temperatura aparente, que o termômetro não registra, mas que a pessoa pode sentir.
Essa medição é feita a partir de uma combinação entre a temperatura máxima do ar e a umidade relativa. Ela leva em conta a umidade relativa no local, naquela mesma hora em que é registrada a temperatura máxima. E quanto maior a umidade relativa, mais alta a sensação térmica pode ser.