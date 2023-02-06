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Calorão

Domingo mais quente do ano: Vitória registra sensação térmica de 46°C

No último fim de semana, foram registradas as maiores temperaturas de 2023 no Estado até o momento, segundo o Incaper
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2023 às 16:18

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 16:18

Registros foram feitos na Praia do Papa e Curva da Jurema
Moradores aproveitaram o calor no fim de semana no Estado para curtir a praia Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo teve um fim de semana de muito sol e calor em quase todo os municípios. Combinação suficiente para um recorde de temperaturas: até o momento, o último sábado (4) e o domingo (5) registraram as mais altas temperaturas de 2023. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Somente em Vitória, a temperatura chegou a atingir a máxima de 36,7ºC no domingo (5), com sensação térmica de 46ºC. Em Vila Velha, a máxima foi de 35ºC, com sensação térmica de 45ºC. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) confirmou que foi o dia mais quente do ano na Capital capixaba.
Ainda de acordo com o instituto, Cachoeiro de Itapemirim foi a cidade mais quente do Estado, registrando 40,1 graus no domingo (5). A sensação térmica chegou aos 59º.
Domingo mais quente do ano: Vitória registra sensação térmica de 46ºC
Confira as temperaturas registradas neste domingo (5):
  • Cachoeiro de Itapemirim: 40,1 graus e 59 de sensação térmica 
  • Vitória: 36,7 graus e 46 de sensação térmica 
  • Vila Velha: 35 graus e 45 de sensação térmica 
  • Alegre: 38,1 graus e 43 de sensação térmica 
  • Presidente Kennedy: 37,2 graus e 44 de sensação térmica 
  • Iúna: 32,8 graus e 51 de sensação térmica 
  • Venda Nova do Imigrante: 34 graus e 48 de sensação térmica
  • Domingos Martins: 31,7 graus e 36 de sensação térmica 
  • Alfredo Chaves: 37,3 graus e 43 de sensação térmica 
  • Marilândia: 37 graus e 46 de sensação térmica 
  • Linhares: 35,5 graus e 41 de sensação térmica 
  • São Mateus: 34,4 graus e 46 de sensação térmica 
  • Ecoporanga: 35,3 graus e 41 de sensação térmica
O levantamento do Incaper mostra que as maiores temperaturas foram sentidas no Sul e no Noroeste do Estado. Alegre, também no Sul capixaba, foi a segunda cidade mais quente, com 38,1ºC no domingo (5) e sensação térmica de 43ºC.

Temperatura mais alta do ES

De acordo com o meteorologista do Incaper Ivaniel Foro Maio, o registro de temperatura em Cachoeiro de Itapemirim foi feito na estação que fica na zona rural da cidade. Ele afirmou ainda que é possível que no Centro a sensação térmica e a temperatura máxima tenham sido ainda maiores.
"Cachoeiro fica cercado por montanhas, já fica na baixada do rio Itapemirim. Então, nos dias mais quentes, acabam ocorrendo bolsões de calor. Existe um fluxo de ventos que não consegue passar por causa das montanhas. A umidade do rio acaba contribuindo para aumentar a sensação de calor, pois fica aprisionada, elevando as temperaturas", disse o meteorologista.
O meteorologista explica que ainda não dá pra saber se foi quebrado algum recorde em relação aos outros anos, pois um resgate maior precisa ser feito. Mas destaca que, por enquanto, o último fim de semana foi o mais quente de 2023.
"Como tivemos um janeiro muito chuvoso, esse calor já era esperado. Esse período de estiagem que geralmente acontece em fevereiro vem trazer a possibilidade de temperaturas mais elevadas. Podemos ter mais finais de semana assim"
Ivaniel Foro Maio - Meteorologista
Ivaniel disse que a explicação para esse calor todo é porque frentes frias não estão conseguindo avançar para o Estado por causa da alta pressão.
 "A quebra do ciclo de chuvas é provocada pelo sistema de alta pressão, que bloqueia o avanço de frente fria. E aí, como consequência, temos céu azul com poucas nuvens e a radiação solar entra com mais força. Sem nuvem, não tem nada para refletir", afirmou.
A previsão é de que a alta pressão permaneça no Espírito Santo até o dia 11 de fevereiro, durante o carnaval de Vitória. Temperaturas bem altas, acima dos 30 graus, também devem ser registradas.

O que é sensação térmica?

O índice de calor, mais conhecido como sensação térmica, é a temperatura aparente, que o termômetro não registra, mas que a pessoa pode sentir.

Essa medição é feita a partir de uma combinação entre a temperatura máxima do ar e a umidade relativa. Ela leva em conta a umidade relativa no local, naquela mesma hora em que é registrada a temperatura máxima. E quanto maior a umidade relativa, mais alta a sensação térmica pode ser.

Com informações do g1 ES

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