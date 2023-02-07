Cidade no ES registra quase 60°C de sensação térmica

- Cachoeiro de Itapemirim: 40,1ºC e 59ºC de sensação térmica
- Vitória: 36,7ºC e 46ºC de sensação térmica
- Vila Velha: 35ºC e 45ºC de sensação térmica
- Alegre: 38,1ºC e 43ºC de sensação térmica
- Presidente Kennedy: 37,2ºC e 44ºC de sensação térmica
- Iúna: 32,8ºC e 51ºC de sensação térmica
- Venda Nova do Imigrante: 34ºC e 48ºC de sensação térmica
- Domingos Martins: 31,7ºC e 36ºC de sensação térmica
- Alfredo Chaves: 37,3ºC e 43ºC de sensação térmica
- Marilândia: 37ºC e 46ºC de sensação térmica
- Linhares: 35,5ºC e 41ºC de sensação térmica
O que é sensação térmica
O índice de calor, mais conhecido como sensação térmica, é a temperatura aparente, que o termômetro não registra, mas que a pessoa pode sentir. Essa medição é feita a partir de uma combinação entre a temperatura máxima do ar e a umidade relativa. Ela considera a umidade relativa no local, naquela mesma hora em que é registrada a temperatura máxima. E quanto maior a umidade relativa, mais alta a sensação térmica pode ser.