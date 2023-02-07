Cidade no ES registra quase 60°C de sensação térmica

A cidade de Alegre teve a segunda maior temperatura do Estado, com 38,1ºC e sensação térmica de 43ºC.

O meteorologista Ivaniel Foro Maio, do Incaper, explica que o registro de temperatura em Cachoeiro de Itapemirim foi feito na estação da zona rural da cidade. Ele afirmou ainda que é possível que no Centro a sensação térmica e a temperatura máxima tenham sido ainda maiores.

"Cachoeiro fica cercado por montanhas, já fica na baixada do rio Itapemirim. Então, nos dias mais quentes, acabam ocorrendo bolsões de calor. Existe um fluxo de ventos que não consegue passar por causa das montanhas. A umidade do rio acaba contribuindo para aumentar a sensação de calor, pois fica aprisionada, elevando as temperaturas", contextualizou.

Para Ivaniel Foro Maio, ainda não dá para saber se foi quebrado algum recorde em relação aos outros anos, pois um resgate maior precisa ser feito. Mas destaca que, por enquanto, o último fim de semana foi o mais quente de 2023.

"Como tivemos um janeiro muito chuvoso, esse calor já era esperado. Esse período de estiagem que geralmente acontece em fevereiro vem trazer a possibilidade de temperaturas mais elevadas. Podemos ter mais finais de semana assim" Ivaniel Foro Maio - Meteorologista

Ivaniel disse que a explicação para esse calor todo é porque frentes frias não estão conseguindo avançar para o Estado por causa da alta pressão. "A quebra do ciclo de chuvas é provocada pelo sistema de alta pressão, que bloqueia o avanço de frente fria. E aí, como consequência, temos céu azul com poucas nuvens e a radiação solar entra com mais força. Sem nuvem, não tem nada para refletir", finalizou.

Temperaturas em outras cidades:

Cachoeiro de Itapemirim: 40,1ºC e 59ºC de sensação térmica





40,1ºC e 59ºC de sensação térmica Vitória: 36,7ºC e 46ºC de sensação térmica





36,7ºC e 46ºC de sensação térmica Vila Velha: 35ºC e 45ºC de sensação térmica





35ºC e 45ºC de sensação térmica Alegre: 38,1ºC e 43ºC de sensação térmica





38,1ºC e 43ºC de sensação térmica Presidente Kennedy: 37,2ºC e 44ºC de sensação térmica





37,2ºC e 44ºC de sensação térmica Iúna: 32,8ºC e 51ºC de sensação térmica





32,8ºC e 51ºC de sensação térmica Venda Nova do Imigrante: 34ºC e 48ºC de sensação térmica





34ºC e 48ºC de sensação térmica Domingos Martins: 31,7ºC e 36ºC de sensação térmica





31,7ºC e 36ºC de sensação térmica Alfredo Chaves: 37,3ºC e 43ºC de sensação térmica





37,3ºC e 43ºC de sensação térmica Marilândia: 37ºC e 46ºC de sensação térmica





37ºC e 46ºC de sensação térmica Linhares: 35,5ºC e 41ºC de sensação térmica