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Quase um forno

Cidade no ES registra quase 60°C de sensação térmica

Meteorologista explica que todo esse calor que atinge o Estado ocorre devido a uma alta pressão que está impedindo que frentes frias avancem para o território capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2023 às 07:09

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 07:09

O calorão que atingiu o Espírito Santo no último fim de semana foi sentido principalmente em Cachoeiro de Itapemirim. Os dados levantados pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) apontam que a maior cidade do Sul do Estado registrou 40,1ºC e a sensação térmica chegou aos 59ºC no último domingo (5). 
A cidade de Alegre teve a segunda maior temperatura do Estado, com 38,1ºC  e sensação térmica de 43ºC. 
O meteorologista Ivaniel Foro Maio, do Incaper, explica que o registro de temperatura em Cachoeiro de Itapemirim foi feito na estação da zona rural da cidade. Ele afirmou ainda que é possível que no Centro a sensação térmica e a temperatura máxima tenham sido ainda maiores.
"Cachoeiro fica cercado por montanhas, já fica na baixada do rio Itapemirim. Então, nos dias mais quentes, acabam ocorrendo bolsões de calor. Existe um fluxo de ventos que não consegue passar por causa das montanhas. A umidade do rio acaba contribuindo para aumentar a sensação de calor, pois fica aprisionada, elevando as temperaturas", contextualizou.
Para Ivaniel Foro Maio, ainda não dá para saber se foi quebrado algum recorde em relação aos outros anos, pois um resgate maior precisa ser feito. Mas destaca que, por enquanto, o último fim de semana foi o mais quente de 2023.
"Como tivemos um janeiro muito chuvoso, esse calor já era esperado. Esse período de estiagem que geralmente acontece em fevereiro vem trazer a possibilidade de temperaturas mais elevadas. Podemos ter mais finais de semana assim"
Ivaniel Foro Maio - Meteorologista
Ivaniel disse que a explicação para esse calor todo é porque frentes frias não estão conseguindo avançar para o Estado por causa da alta pressão. "A quebra do ciclo de chuvas é provocada pelo sistema de alta pressão, que bloqueia o avanço de frente fria. E aí, como consequência, temos céu azul com poucas nuvens e a radiação solar entra com mais força. Sem nuvem, não tem nada para refletir", finalizou.

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A curiosa história da torre que "fazia chover" em Cachoeiro

Temperaturas em outras cidades:
  • Cachoeiro de Itapemirim: 40,1ºC e 59ºC de sensação térmica 

  • Vitória: 36,7ºC e 46ºC de sensação térmica 

  • Vila Velha: 35ºC e 45ºC de sensação térmica 

  • Alegre: 38,1ºC e 43ºC de sensação térmica 

  • Presidente Kennedy: 37,2ºC e 44ºC de sensação térmica 

  • Iúna: 32,8ºC e 51ºC de sensação térmica 

  • Venda Nova do Imigrante: 34ºC e 48ºC de sensação térmica 

  • Domingos Martins: 31,7ºC e 36ºC de sensação térmica 

  • Alfredo Chaves: 37,3ºC e 43ºC de sensação térmica 

  • Marilândia: 37ºC e 46ºC de sensação térmica 

  • Linhares: 35,5ºC e 41ºC de sensação térmica

O que é sensação térmica

O índice de calor, mais conhecido como sensação térmica, é a temperatura aparente, que o termômetro não registra, mas que a pessoa pode sentir. Essa medição é feita a partir de uma combinação entre a temperatura máxima do ar e a umidade relativa. Ela considera a umidade relativa no local, naquela mesma hora em que é registrada a temperatura máxima. E quanto maior a umidade relativa, mais alta a sensação térmica pode ser.

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