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Prejuízo

Raio atinge propriedade rural e mata gado em Vargem Alta

Produtor fala que prejuízo é de R$ 60 mil. No local há venda de leite e fabricação de queijos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 fev 2023 às 12:27

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 12:27

Durante a chuva forte que atingiu a região Sul e Serrana do Espírito Santo nesta segunda-feira (6), um raio caiu em uma propriedade rural de Limeira, em Vargem Alta, e matou 19 cabeças de gado. O prejuízo do dono dos animais, Elder Luiz Altoé, é de mais de R$ 60 mil.
O vídeo gravado logo após o raio mostra os animais caídos no chão, no meio de uma mata. Em entrevista à repórter Bruna Hemerly,  da TV Gazeta Sul, nesta terça-feira (7), o produtor rural se emocionou ao falar sobre a perda.
“Terminou o temporal, estava em casa e um vizinho foi lá em casa avisar, que tinha uns 10 animais mortos. Quando cheguei lá e contei eram 19. O prejuízo é de uns 60 mil reais, fora o que daria de retorno mais pra frente”, disse.
Os animais – 14 adultos e 5 bezerros – foram encontrados embaixo de árvores de uma pequena mata. Segundo o produtor, um caso assim já aconteceu na região, porém há mais de uma década. “Aconteceu isso aqui há muitos anos com um vizinho, morreram uns 10 animais na mesma situação. A luta da gente é grande”, contou emocionado.
Elder fabrica queijos e vende leite produzido na propriedade. Ele também cultiva bananas, e parte da produção também foi danificada durante o temporal.
Uma equipe da Secretaria de Agricultura de Vargem Alta foi ao local no final da manhã para dar auxílio ao descarte dos corpos dos animais.

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