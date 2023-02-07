Raio atinge propriedade rural e mata gado em Vargem Alta

Durante a chuva forte que atingiu a região Sul e Serrana do Espírito Santo nesta segunda-feira (6), um raio caiu em uma propriedade rural de Limeira, em Vargem Alta , e matou 19 cabeças de gado. O prejuízo do dono dos animais, Elder Luiz Altoé, é de mais de R$ 60 mil.

O vídeo gravado logo após o raio mostra os animais caídos no chão, no meio de uma mata. Em entrevista à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, nesta terça-feira (7), o produtor rural se emocionou ao falar sobre a perda.

“Terminou o temporal, estava em casa e um vizinho foi lá em casa avisar, que tinha uns 10 animais mortos. Quando cheguei lá e contei eram 19. O prejuízo é de uns 60 mil reais, fora o que daria de retorno mais pra frente”, disse.

Os animais – 14 adultos e 5 bezerros – foram encontrados embaixo de árvores de uma pequena mata. Segundo o produtor, um caso assim já aconteceu na região, porém há mais de uma década. “Aconteceu isso aqui há muitos anos com um vizinho, morreram uns 10 animais na mesma situação. A luta da gente é grande”, contou emocionado.

Elder fabrica queijos e vende leite produzido na propriedade. Ele também cultiva bananas, e parte da produção também foi danificada durante o temporal.