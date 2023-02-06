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Dia virou noite

Temporal e ventania atingem Domingos Martins e provocam destruição

Na parte central da cidade, a cobertura de uma funerária caiu em cima de um carro da prefeitura. Galhos de árvores também ficaram espalhados pelas ruas. Ninguém ficou ferido
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

06 fev 2023 às 18:32

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 18:32

Telhado caiu em cima de um carro da Prefeitura de Domingos que estava estacionado
Cobertura caiu em cima de um carro da Prefeitura de Domingos que estava estacionado  Crédito: Defesa Civil de Domingos Martins
Um temporal passageiro, mas de forte intensidade, atingiu o município de Domingos Martins, na região Serrana do Estado, na tarde desta segunda-feira (6). Galhos de árvores ficaram espalhados pelas ruas, barracas de feirantes foram arrastadas pela força do vento e um imóvel foi destelhado, atingindo um veículo da prefeitura.
Moradores relataram que a chuva começou às 14h e durou aproximadamente meia hora. Para o site A Gazeta, eles contaram que o céu escureceu de repente e, após uma forte ventania, houve a precipitação. Vários estragos foram registrados nesse curto período de tempo, sobretudo na parte central do município.
Procurada, a administração municipal informou que cobertura de uma funerária desabou no Centro. A estrutura caiu sobre um veículo da unidade de Vigilância em Saúde do município. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Temporal e ventania atingem Domingos Martins e provocam destruição
Galhos de árvore caíram na Praça Dr Arthur Gerhardt
Galhos de árvore caíram na Praça Dr Arthur Gerhardt Crédito: Defesa Civil de Domingos Martins
Houve ainda a queda de uma árvore na localidade de Santa Isabel, além de galhos que foram arrancados no parque da Praça Dr. Arthur Gerhardt, a principal da cidade.
Uma feira de artesanato que fica próximo Hotel Imperador, um dos principais cartões-postais de Domingos Martins, ainda teve diversos prejuízos materiais. Segundo a Defesa Civil, as barraquinhas foram danificadas e um carro chegou a ser atingido pelas estruturas no estacionamento.
Barraquinhas da Feira de Artesanato, ao lado do antigo Hotel Imperador
Barraquinhas da Feira de Artesanato, ao lado do antigo Hotel Imperador Crédito: Defesa Civil de Domingos Martins
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de precipitações intensas para Domingos Martins até às 10h desta terça-feira (07). Por volta das 16h30 desta segunda, ainda chovia na sede do município, mas com menos intensidade. 

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