Cobertura caiu em cima de um carro da Prefeitura de Domingos que estava estacionado Crédito: Defesa Civil de Domingos Martins

Um temporal passageiro, mas de forte intensidade, atingiu o município de Domingos Martins , na região Serrana do Estado, na tarde desta segunda-feira (6). Galhos de árvores ficaram espalhados pelas ruas, barracas de feirantes foram arrastadas pela força do vento e um imóvel foi destelhado, atingindo um veículo da prefeitura.

Moradores relataram que a chuva começou às 14h e durou aproximadamente meia hora. Para o site A Gazeta, eles contaram que o céu escureceu de repente e, após uma forte ventania, houve a precipitação. Vários estragos foram registrados nesse curto período de tempo, sobretudo na parte central do município.

Procurada, a administração municipal informou que cobertura de uma funerária desabou no Centro. A estrutura caiu sobre um veículo da unidade de Vigilância em Saúde do município. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Your browser does not support the audio element. Temporal e ventania atingem Domingos Martins e provocam destruição

Galhos de árvore caíram na Praça Dr Arthur Gerhardt Crédito: Defesa Civil de Domingos Martins

Houve ainda a queda de uma árvore na localidade de Santa Isabel, além de galhos que foram arrancados no parque da Praça Dr. Arthur Gerhardt, a principal da cidade.

Uma feira de artesanato que fica próximo Hotel Imperador, um dos principais cartões-postais de Domingos Martins, ainda teve diversos prejuízos materiais. Segundo a Defesa Civil, as barraquinhas foram danificadas e um carro chegou a ser atingido pelas estruturas no estacionamento.