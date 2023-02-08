Adolescente de moto fica ferido após acidente na BR 101 em João Neiva

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na BR 101, na altura do km 204, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na noite dessa terça-feira (7). O jovem foi socorrido com ferimentos graves para o Hospital São Camilo, em Aracruz.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 19h42, no cruzamento perto da rodoviária, onde há um trevo que não possui semáforo. A vítima estava em uma moto e tentava atravessar a rodovia, quando foi atingida por uma caminhonete que seguia no sentido Sul (Vitória).
O motorista do carro não sofreu ferimentos e permaneceu no local. Ele fez um teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Segundo a PRF, o dono da moto deve responder na Justiça por permitir que o jovem conduzisse o veículo e pagar uma multa de cerca de R$ 900.
A Eco101, concessionária que administra a via, informou que o tráfego seguiu por desvio e foi totalmente liberado às 20h36. A reportagem de A Gazeta não obteve informações sobre o atual estado de saúde do adolescente.