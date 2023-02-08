Mulher sai ilesa de acidente impressionante em São Mateus

Vítima não sofreu ferimentos após acidente em São Mateus Crédito: Raphael Verly

Quem viu o carro depois do acidente, bastante amassado, nem imaginaria que a motorista saiu totalment eilesa. A veterinária Gabriela Cosme Barbosa dirigia um Volkswagen Gol preto, no bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no fim da manhã de terça-feira (7), quando um caminhão arrastou o automóvel até ficar prensado entre dois veículos

Apesar de não ter se ferido, Gabriela ficou traumatizada e ainda perdeu o carro, que tinha valor sentimental: era do avô do marido dela e foi utilizado na entrada do casamento.

“Vendo o carro assim me dá vontade de chorar. Ele tem um apego sentimental para a gente, foi herdado do avô do meu marido, é antigo. A gente entrou no casamento com o carro. Eu não fiquei triste pelo acidente, mas quando vi que o carro não tinha mais reparo, eu entrei em desespero e comecei a chorar. O susto foi muito grande”, disse a veterinária.

Segundo a veterinária, carro não tem mais como ser reparado Crédito: Raphael Verly

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o acidente . É possível ver ainda que o veículo arrastado bateu em outro caminhão que estava estacionado. Segundo Gabriela, o motorista do caminhão ainda tentou culpá-la pelo acidente.

“Ele, para a polícia, disse que eu tinha entrado na frente do caminhão. Se não tivessem imagens, seria muito complicado, porque seria a minha palavra contra a dele. Conseguimos as imagens, que mostraram que ele invadiu a pista que eu estava”, contou Gabriela.

Segundo a PM, o carro e o caminhão estavam com a documentação regularizada e os motoristas realizaram testes do bafômetro, que deram negativo.