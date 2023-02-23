Novo abrigo clandestino de idosos é fechado no interior de Itapemirim

Abrigo clandestino de idosos é descoberto em Itapemirim Crédito: Bruna Hemerly

O caso foi descoberto por meio de uma denuncia anônima. No imóvel, foram encontrados medicamentos sem identificação e produtos, que foram apreendidos pela vigilância municipal. A residência havia sido alugada para moradia familiar, e o dono desconhecia o uso inadequado.

"Não havia cuidadores, os idosos cuidavam deles mesmos. Esses três internos vieram do antigo abrigo denunciado. Nós concluímos o inquérito e pedimos pela prisão dos dois responsáveis" Djalma Pereira - Delegado de Itapemirim

Dos três internos encontrados na manhã desta quinta-feira (23), dois têm problemas psiquiátricos e necessitam de cuidados especiais. Segundo apuração da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, uma família já buscou um dos idosos, e os demais serão abrigados pelo município.

Abrigo clandestino de idosos é descoberto em Itapemirim

Segundo a Polícia Civil, os locatários são uma mulher e um homem que já foram denunciados por um abrigo clandestino em Itaipava. Na ocasião, foram encontradas irregularidades como falta de serviços médicos e segurança. No local, havia 11 pacientes, incluindo idosos, pessoas com deficiência e dependentes químicos.

Titular da Delegacia de Itapemirim, o delegado Djalma Pereira disse que ainda vai investigar os familiares que entregaram os idosos ao imóvel clandestino. “Vamos apurar a conduta dos familiares. Nós ficamos chocados com a situação daqui, de que as pessoas mal acomodadas em Itaipava voltaram a ser cuidados pela mesma senhora”, disse.

Família dos idosos pode ser indiciada

Segundo o delegado Djalma Pereira, as famílias dos três idosos vão à delegacia nesta sexta-feira (24) para serem ouvidas sobre o motivo de terem colocado novamente os parentes em um local sem qualquer tipo de assistência.

O delegado informou que os familiares poderão ser indiciados pelo crime de abandono de incapaz. “Já que eles tinham pleno conhecimento que essa pessoa (responsável pelo abrigo) não podia dar assistência a pessoas com doença mental ou problemas de saúde”, explicou.