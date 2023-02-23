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Novo abrigo clandestino de idosos é fechado no interior de Itapemirim

Local funcionava na localidade do Frade, até esta quinta-feira (23); responsáveis seriam os mesmos detidos por outro local do tipo em janeiro deste ano
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 fev 2023 às 15:09

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 15:09

Abrigo clandestino de idosos é descoberto em Itapemirim
Abrigo clandestino de idosos é descoberto em Itapemirim Crédito: Bruna Hemerly
Um abrigo clandestino de idosos foi fechado nesta quinta-feira (23), na localidade do Frade, interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Durante operação nesta manhã, equipes da prefeitura e da Polícia Civil encontraram três idosos sozinhos no local. Os responsáveis pela casa seriam os mesmos de outro estabelecimento irregular do tipo, denunciado em janeiro deste ano na cidade.
O caso foi descoberto por meio de uma denuncia anônima. No imóvel, foram encontrados medicamentos sem identificação e produtos, que foram apreendidos pela vigilância municipal. A residência havia sido alugada para moradia familiar, e o dono desconhecia o uso inadequado.
"Não havia cuidadores, os idosos cuidavam deles mesmos. Esses três internos vieram do antigo abrigo denunciado. Nós concluímos o inquérito e pedimos pela prisão dos dois responsáveis"
Djalma Pereira - Delegado de Itapemirim
Dos três internos encontrados na manhã desta quinta-feira (23), dois têm problemas psiquiátricos e necessitam de cuidados especiais. Segundo apuração da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, uma família já buscou um dos idosos, e os demais serão abrigados pelo município.

Abrigo clandestino de idosos é descoberto em Itapemirim

Segundo a Polícia Civil, os locatários são uma mulher e um homem que já foram denunciados por um abrigo clandestino em Itaipava. Na ocasião, foram encontradas irregularidades como falta de serviços médicos e segurança. No local, havia 11 pacientes, incluindo idosos, pessoas com deficiência e dependentes químicos.
Titular da Delegacia de Itapemirim, o delegado Djalma Pereira disse que ainda vai investigar os familiares que entregaram os idosos ao imóvel clandestino. “Vamos apurar a conduta dos familiares. Nós ficamos chocados com a situação daqui, de que as pessoas mal acomodadas em Itaipava voltaram a ser cuidados pela mesma senhora”, disse.

Família dos idosos pode ser indiciada

Segundo o delegado Djalma Pereira, as famílias dos três idosos vão à delegacia nesta sexta-feira (24) para serem ouvidas sobre o motivo de terem colocado novamente os parentes em um local sem qualquer tipo de assistência.
O delegado informou que os familiares poderão ser indiciados pelo crime de abandono de incapaz. “Já que eles tinham pleno conhecimento que essa pessoa (responsável pelo abrigo) não podia dar assistência a pessoas com doença mental ou problemas de saúde”, explicou.
Em relação aos responsáveis pelo abrigo, o delegado disse que eles figuram, mas a equipe policial segue fazendo buscas. De acordo com ele, a polícia vai entrar com prisão preventiva contra a mulher, o companheiro dela já estava com pedido de prisão do inquérito de Itaipava. “Vamos prosseguir com a justiça”, ressaltou.

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