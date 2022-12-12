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Motorista morre após ser esfaqueado em Mimoso do Sul

A polícia recebeu a informação de que a vítima saiu do carro ferido, dizendo que tinha sido esfaqueado pela esposa, e depois caiu na pista

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 18:54

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

12 dez 2022 às 18:54
Um motorista de 33 anos morreu após ser esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (12), no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Em um vídeo registrado pela câmera de videomonitoramento do local, é possível ver o momento em que o homem sai do carro ferido e cai na pista. A suspeita do crime seria a esposa da vítima, de 26 anos.
Em nota, a Polícia Militar (PM) comunicou que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que “o condutor de um veículo saiu do carro ferido, dizendo que tinha sido esfaqueado pela esposa, caindo na pista em seguida”.
A polícia foi ao local do fato e constatou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava socorrendo a vítima para o hospital da cidade, onde foi a óbito. A companheira do homem também passou por atendimento médico e, depois de receber alta, foi encaminhada para a delegacia.
A Polícia Civil (PC) informou que a suspeita conduzida à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuada em flagrante por homicídio e foi encaminhada ao presídio.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares. O procedimento será encaminhado à Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul.

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