Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Câmeras flagraram

Homem tenta matar atual marido da ex no meio da rua em Mimoso do Sul

Imagens de câmeras de segurança e registradas por um morador mostram o indivíduo armado, percorrendo o centro do município e atirando na direção da vítima
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 nov 2022 às 13:06

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 13:06

Um homem de 46 anos realizou disparos no meio da rua em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (8), ao perseguir um comerciante, casado com a ex-mulher dele. Imagens de câmeras de segurança e registradas por um morador mostram o indivíduo armado, percorrendo o Centro do município e atirando na direção da vítima. A Polícia Civil investiga o caso.
O crime aconteceu por volta de 10h. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a alvo dos disparos foi um comerciante de 50 anos. Ele relatou aos militares que a esposa dele percebeu a presença do ex-marido nas proximidades do comércio. O homem se aproximou e perguntou o que ele queria. Neste momento, o agressor sacou uma arma e efetuou dois disparos contra ele e a mulher. Ninguém ficou ferido.
Os tiros assustaram os moradores, que acionaram a Polícia Militar no ponto base na Praça Coronel Joaquim Paiva Gonçalves, no Centro de Mimoso do Sul. Quando a PM chegou no local, o comerciante se aproximou da viatura e afirmou ter sofrido um atentado, relatando que o autor havia atirado duas vezes na direção dele.
A vítima disse que, após o crime, o suspeito correu e fugiu em uma moto que estava estacionada na região. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi encontrado.

Comerciante já teria sido esfaqueado pelo suspeito

Em relato aos policiais, o comerciante disse que não foi a primeira vez que o homem tentou matá-lo. Há cerca de dois anos, quando ele e a esposa começaram o relacionamento, o ex-marido da mulher teria ficando enciumado e esfaqueado o comerciante no abdômen.
Na época, o agressor foi preso por tentativa de homicídio, ficou detido por dois anos e saiu do presídio há cerca de um mês. Segundo a vítima, após deixar a cadeia, o homem tem vigiado ele e mulher em Mimoso do Sul. O comerciante acredita que o suspeito deseja matá-los.
A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação na Delegacia de Mimoso do Sul e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Denúncias anônimas pelo 181 podem ajudar na apuração dos fatos, segundo a corporação.
Nesta quinta-feira (10), a PC foi novamente procurada pela reportagem para dar informações sobre como estão as investigações do caso e se existe algum mandado contra o agressor, que disse que "o inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, está sendo instruído e aguardando uma decisão judicial quanto à expedição de mandado de prisão".

Veja Também

Viúva de advogado morto no ES diz que suspeito entrou no apartamento do casal

Briga por compra de pássaro de R$ 2,5 mil termina em morte em Linhares

Criminosos agridem vigia e assaltam posto de combustíveis em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mimoso do Sul Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados