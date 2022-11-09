Homem tenta matar atual marido da ex no meio da rua em Mimoso do Sul

Um homem de 46 anos realizou disparos no meio da rua em Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (8), ao perseguir um comerciante, casado com a ex-mulher dele. Imagens de câmeras de segurança e registradas por um morador mostram o indivíduo armado, percorrendo o Centro do município e atirando na direção da vítima. A Polícia Civil investiga o caso.

O crime aconteceu por volta de 10h. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a alvo dos disparos foi um comerciante de 50 anos. Ele relatou aos militares que a esposa dele percebeu a presença do ex-marido nas proximidades do comércio. O homem se aproximou e perguntou o que ele queria. Neste momento, o agressor sacou uma arma e efetuou dois disparos contra ele e a mulher. Ninguém ficou ferido.

Os tiros assustaram os moradores, que acionaram a Polícia Militar no ponto base na Praça Coronel Joaquim Paiva Gonçalves, no Centro de Mimoso do Sul. Quando a PM chegou no local, o comerciante se aproximou da viatura e afirmou ter sofrido um atentado, relatando que o autor havia atirado duas vezes na direção dele.

A vítima disse que, após o crime, o suspeito correu e fugiu em uma moto que estava estacionada na região. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi encontrado.

Comerciante já teria sido esfaqueado pelo suspeito

Em relato aos policiais, o comerciante disse que não foi a primeira vez que o homem tentou matá-lo. Há cerca de dois anos, quando ele e a esposa começaram o relacionamento, o ex-marido da mulher teria ficando enciumado e esfaqueado o comerciante no abdômen.

Na época, o agressor foi preso por tentativa de homicídio, ficou detido por dois anos e saiu do presídio há cerca de um mês. Segundo a vítima, após deixar a cadeia, o homem tem vigiado ele e mulher em Mimoso do Sul. O comerciante acredita que o suspeito deseja matá-los.

A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação na Delegacia de Mimoso do Sul e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Denúncias anônimas pelo 181 podem ajudar na apuração dos fatos, segundo a corporação.