Viúva de advogado morto no ES diz que suspeito entrou no apartamento do casal

Edson Faria dos Santos, de 38 anos, foi assassinado em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

A viúva do advogado criminalista Edson Faria dos Santos, de 38 anos, morto na noite de sábado (5) dentro do condomínio onde morava no bairro Nova América, em Vila Velha , afirmou que o marido foi assassinado após ser chamado para fora do apartamento por dois homens. Segundo a cozinheira Aparecida Oliveira, de 46 anos, os indivíduos chegaram ao endereço do casal já chamando pelo nome do marido dela.

"Eu estava em casa com meu marido e dois homens subiram no meu apartamento, o chamaram e ele desceu. Em menos de cinco minutos mataram ele. Um deles entrou no apartamento, mas não ouvi a conversa", conta.

A cozinheira explicou que o indivíduo que entrou no apartamento conversou com Edson e falou para ele descer. "A dupla desceu e depois o Edson também. Eles ficaram esperando ele embaixo, na área do condomínio", relembra.

"Moro no terceiro andar, estava no corredor quando o rapaz entrou. Na hora que fui pegar uma água, ouvi um barulho e gritaram: ‘É o Edson’. Desci e ele já estava morto, não tive tempo de me despedir do meu marido" Aparecida Oliveira - Cozinheira

Aparecida Oliveira prestou depoimento nesta terça-feira (8) na Polícia Civil . Procurada pela reportagem, a corporação disse que as investigações e as diligências da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse, em nota.

A Polícia Civil destacou ainda que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado

A Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo também foi procurada, mas não se manifestou sobre o caso até o momento.

Relembre o crime

O advogado criminalista Edson Faria dos Santos, de 38 anos, foi assassinado com 11 tiros na noite do último sábado (5) dentro da área do condomínio onde mora no bairro Nova América, em Vila Velha. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a esposa da vítima contou que a família ficou estarrecida com a morte do advogado.

"Ele não mexia com nada de errado, era um pai de família, trabalhador e muito querido no bairro", contou a cozinheira Aparecida Oliveira.

O velório de Edson ocorreu neste domingo (6), em Vila Velha, e o sepultamento, na manhã de segunda-feira (7), no bairro Nova Almeida, na Serra.

Consta no Boletim de Ocorrência que o advogado portava dois carregadores de pistola calibre 9 mm e tinha registro de uma arma, possivelmente subtraída pelos executores.