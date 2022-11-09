Jovem é morto a tiros em quadra quando estava jogando bola em Cariacica

Pablo Mateus da Silva foi assassinado no momento em que jogava bola na quadra Crédito: Archimedis Patrício

Um jovem de 25 anos foi assassinado a tiros quando estava jogando futebol em uma quadra no bairro Santo André, em Cariacica, na noite desta terça-feira (8). Segundo testemunhas, o criminoso que matou Pablo Mateus da Silva estava encapuzado. Moradores relataram que ouviram muitos disparos e por pouco amigos da vítima não foram atingidos.

Segundo apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, Pablo Mateus era morador da região e deixou um filho de apenas quatro anos. Parentes da vítima se abraçaram quando viram que o jovem estava morto. Abalados, eles não quiseram gravar entrevista.

Testemunhas contaram à reportagem que o criminoso, encapuzado, chegou ao local por volta de 21h30 e viu que Pablo estava perto do alambrado, dentro da quadra. O bandido foi em direção ao jovem e atirou várias vezes. Após o crime, o suspeito fugiu a pé.

O crime surpreendeu os moradores, que estão assustados com a morte e ficaram ao redor da quadra acompanhando o trabalho dos policiais.

PM isolou a área até a chegada da perícia da Polícia Civil. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Os militares fizeram buscas pelo criminoso que matou o jovem, mas nenhum suspeito foi localizado. Ainda não se sabe ainda o que motivou o assassinato.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.