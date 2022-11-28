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Golpes de canivete

Polícia prende suspeito de matar homem em rodoviária de Mimoso do Sul

Marcio Antônio Costa de Lima, de 39 anos, morreu no último dia 19 devido a complicações causadas por golpes de canivete; crime ocorreu 15 dias antes
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 nov 2022 às 14:14

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 14:14

Polícia prende suspeito de esfaquear homem em rodoviária
Polícia prende suspeito de esfaquear homem em rodoviária Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Um suspeito de 57 anos foi preso nesta segunda-feira (28) suspeito de ter assassinado um homem com  golpes de canivete na rodoviária de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 4 de novembro e Marcio Antônio Costa de Lima, de 39 anos, morreu no dia 19, devido a complicações causadas pelos ferimentos.
Segundo o delegado de Mimoso do Sul, Romulo Carvalho Neto, o mandado de prisão temporária contra Francisco Alexandre Ribeiro foi cumprido na manhã desta segunda-feira, em um sítio na localidade de Bela Aurora, zona rural do município. O homem responderá pelo crime de homicídio qualificado.
“Na ação, um canivete, utilizado no crime, foi apreendido. No dia 4, em uma lanchonete que fica no interior da rodoviária, eles desentenderam e um deles acabou esfaqueando o outro. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital do município. depois, foi transferida para Santa Casa de Cachoeiro e ficou internada, até dia 19. Por conta das complicações, houve infecção generalizada e faleceu”, explicou o delegado.
O delegado disse que Francisco foi interrogado e, em seguida, encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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