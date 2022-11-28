Polícia prende suspeito de matar homem em rodoviária de Mimoso do Sul

Segundo o delegado de Mimoso do Sul, Romulo Carvalho Neto, o mandado de prisão temporária contra Francisco Alexandre Ribeiro foi cumprido na manhã desta segunda-feira, em um sítio na localidade de Bela Aurora, zona rural do município. O homem responderá pelo crime de homicídio qualificado.

“Na ação, um canivete, utilizado no crime, foi apreendido. No dia 4, em uma lanchonete que fica no interior da rodoviária, eles desentenderam e um deles acabou esfaqueando o outro. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital do município. depois, foi transferida para Santa Casa de Cachoeiro e ficou internada, até dia 19. Por conta das complicações, houve infecção generalizada e faleceu”, explicou o delegado.