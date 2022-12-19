Chuva no ES: equipe que atuou em Brumadinho vem ao Estado fazer varredura

Um barreira cedeu e atingiu casas na noite deste domingo (18) na Avenida Cricaré, no bairro Cricaré, em São Mateus Crédito: Raphael Verly

deslizamento de uma barreira na noite deste domingo (18), em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, mobilizou uma equipe do Centro Especializado de Resposta a Desastres (CERD) do Corpo de Bombeiros, a mesma que atuou nos desastres de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais. A equipe está vindo para o Estado verificar se há vítimas no local do desmoronamento.

Imagens aéreas mostrando cenário de destruição no local. A barreira fica localizada na Avenida Cricaré, no bairro Cricaré. O local já havia sido interditado desde novembro pela Defesa Civil Municipal devido ao risco de deslizamento. Cerca de 50 famílias da região precisaram sair de casa e ainda não voltaram para o local.

Imagens aéreas mostrando cenário de destruição no local Crédito: Raphael Verly

"A mesma equipe que atuou em Brumadinho, Mariana, nas grandes chuvas que atingiram a Bahia, que trabalhou no desabamento em Petrópolis, está vindo para São Mateus para fazer uma avaliação nessa área que colapsou. Mesmo que as casas estivessem vazias, pode ser que alguém tenha entrado ali sem que ninguém saiba. Os cães vão fazer uma varredura para garantir que não tem nenhuma vítima" Tenente-coronel Wagner - Tenente do Corpo Bombeiros

Segundo o tenente-coronel Wagner, do Corpo Bombeiros, a equipe vai continuar no município. “Vão ficar de sobreaviso em São Mateus para haver uma resposta rápida se alguma situação acontecer”, afirma.

Risco de mais deslizamentos

A barreira já havia cedido em outros pontos, no entanto, na noite de domingo mais terra se soltou atingindo casas e vegetação do local, pararam no leito do Rio Cricaré. E ainda há risco de mais deslizamentos.

Além do bairro Cricaré, a Avenida Cricaré também corta os bairros Porto e Cacique. A Defesa Civil está fazendo uma avaliação em outros pontos da avenida para saber se há risco de deslizamento também em outros locais e se mais famílias precisaram sair de casa.

A terra se soltou atingindo casas e vegetação na Avenida Cricaré, no bairro Cricaré, em São Mateus Crédito: Raphael Verly

“Houve uma extensão dessa área. Por isso está sendo feito um novo laudo técnico para verificar se outros imóveis também correm risco de serem atingidos em um novo colapso. Vai colapsar, pode ser que hoje ou daqui a um mês, mas vai colapsar. Toda a indicação geográfica aponta para isso. Por isso nós temos que trabalhar com proteção e prevenção”, afirma o tenente-coronel Wagner.

Desalojados e desabrigados

Mais de duas mil pessoas já precisaram sair de casa no município desde que as fortes chuvas começaram, em novembro. Só nesta madrugada foram mais de 30 pessoas que precisaram evacuar áreas de risco.

Cerca de 50 famílias que moravam no local onde ocorreu o deslizamento, estão em um hotel alugado pela Prefeitura de São Mateus. Os moradores que também precisaram sair de casa devido aos alagamentos no município estão em abrigos públicos.