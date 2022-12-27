Aras pede ao STF suspensão de indulto que beneficiou PMs do Carandiru

BRASÍLIA - O procurador-geral da República, Augusto Aras , pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão imediata do indulto do presidente Jair Bolsonaro que beneficiou policiais condenados pelo massacre do Carandiru. A avaliação do chefe do Ministério Público Federal (MPF) é a de que o trecho do decreto que enquadrou os PMs viola a Constituição — a qual veda o indulto para crimes hediondos.

Segundo Aras, tal aferição deve ser feita não no momento da prática do crime, como fez o decreto de Bolsonaro, mas sim na data da edição do texto.

Aras aponta que indultar os PMs envolvidos no Massacre do Carandiru significaria 'impunidade' Crédito: Rafael Luz/STJ

O chefe do MPF argumenta que a suspensão cautelar de trecho do decreto de Bolsonaro é forma de evitar o esvaziamento das dezenas de condenações do caso.

No mérito, o PGR pede que a Corte máxima afaste a possibilidade de que o indulto seja concedido a condenados por crimes de lesa-humanidade, 'notadamente os cometidos no caso do Massacre do Carandiru, cuja persecução e efetiva responsabilização o Estado obrigou-se por compromisso internacional assumido voluntariamente pela República Federativa do Brasil'.

Para Aras, indultar os PMs envolvidos no Massacre do Carandiru significaria 'impunidade e afronta às decisões de órgãos de monitoramento e de controle internacionais' de direitos humanos, podendo implicar em responsabilização do Brasil perante cortes internacionais.

"Indultar graves violações de direitos humanos consubstanciadas em crimes de lesa-humanidade significa ignorar direitos inerentes ao ser humano, como os direitos à vida e à integridade física", ressaltou o PGR.

Aras argumentou ainda que a Constituição proíbe a concessão de indulto para crimes considerados de lesa-humanidade no plano internacional, como foi o massacre do Carandiru, classificado como grave violação de direitos humanos por cortes internacionais.

O decreto também foi considerado institucional pelo procurador-geral de Justiça de São Paulo Mário Luiz Sarrubbo. O chefe do Ministério Público Paulista acionou a PGR pedindo que o órgão questionasse o decreto no Supremo.

À Corte máxima, o PGR diz que o Massacre do Carandiru representa um 'triste capítulo da história brasileira'. O episódio deixou 111 mortos, com a consequente condenação de 74 policiais militares por homicídio qualificado, com penas variando de 96 a 624 anos de prisão.