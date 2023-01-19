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Leonel Ximenes

Em um mês, vereador Armandinho passa por dois presídios do ES

Na primeira penitenciária onde estava preso, havia superlotação; na segunda, com menos detentos, a situação é mais confortável

Públicado em 

19 jan 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Armandinho Fontoura, vereador de Vitória
Armandinho Fontoura, vereador de Vitória, está preso desde o dia 15 de dezembro Crédito: Instagram/Reprodução
Armandinho Fontoura (Podemos), vereador afastado e ex-futuro presidente da Câmara de Vitória, completou mais de um mês preso e já passou por duas unidades prisionais. O político foi detido depois de operação da Polícia Federal, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga apoio a atos antidemocráticos no Brasil.
Ele foi preso no dia 15 de dezembro do ano passado. Inicialmente, sua estadia foi no Centro de Detenção Provisória de Viana II (CDPV II), onde ficou até o dia 30. Às vésperas do fim do ano, Armandinho foi transferido para a Penitenciária de Segurança Média II (PSME II), também localizada no município de Viana.

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A mudança pode ter trazido mais conforto ao vereador. O CDPV II tem capacidade para 904 internos, mas tinha 1.190 presos. Enquanto isso, a PSME II, com 296 vagas, abrigava 279, ou seja, não era uma unidade com superlotação.
Ao longo deste tempo, Armandinho, na prisão, degustou duas ceias de fim de ano preparadas nas unidades prisionais. Como a coluna mostrou, no almoço de Natal foi servido arroz à grega, feijão simples, sobrecoxa desossada de frango assado, farofa, salada com cenoura a palito com vagem, bombom e refrigerante.
Já no Ano-Novo, o prato constou de arroz, feijão-tropeiro, carne bovina assada, batata assada/sauté, salada com alface e tomate, bombom e refrigerante.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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STF Viana Polícia Federal Câmara de Vitória Alexandre de Moraes Sistema prisional Armandinho Fontoura
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