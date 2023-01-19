Em um mês, vereador Armandinho passa por dois presídios do ES

Ele foi preso no dia 15 de dezembro do ano passado. Inicialmente, sua estadia foi no Centro de Detenção Provisória de Viana II (CDPV II), onde ficou até o dia 30. Às vésperas do fim do ano, Armandinho foi transferido para a Penitenciária de Segurança Média II (PSME II), também localizada no município de Viana.
A mudança pode ter trazido mais conforto ao vereador. O CDPV II tem capacidade para 904 internos, mas tinha 1.190 presos. Enquanto isso, a PSME II, com 296 vagas, abrigava 279, ou seja, não era uma unidade com superlotação.
Ao longo deste tempo, Armandinho, na prisão, degustou duas ceias de fim de ano preparadas nas unidades prisionais. Como a coluna mostrou
, no almoço de Natal foi servido arroz à grega, feijão simples, sobrecoxa desossada de frango assado, farofa, salada com cenoura a palito com vagem, bombom e refrigerante.
Já no Ano-Novo, o prato constou de arroz, feijão-tropeiro, carne bovina assada, batata assada/sauté, salada com alface e tomate, bombom e refrigerante.