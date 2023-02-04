Suplentes assumem lugar de vereadores que viraram deputados no ES

Moreira é advogado e assume um cargo eletivo pela primeira vez. Já Simões foi vereador de Vitória por dois mandatos e retorna à Câmara depois de não conseguir se reeleger, em 2020.

Com a renúncia de Allan Ferreira (Podemos) para assumir o mandato de deputado estadual, Sandi tornou-se titular de uma vaga na Câmara de Cachoeiro. Ele já foi vereador na legislatura passada (2017-2020). A assessoria da Câmara informou que Delandi Macedo deve reassumir a sua cadeira no Legislativo municipal e, com isso, não será necessário convocar novo suplente.