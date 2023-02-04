Suplentes assumem lugar de vereadores que viraram deputados no ES

A posse dos deputados estaduais na última quarta-feira (1º) provocou mudanças também em quatro Câmaras de Vereadores no Espírito Santo. Cinco dos parlamentares que assumiram mandato na Assembleia Legislativa do Espírito Santo renunciaram aos seus mandatos nas Câmaras de Vitória, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim, o que levou à convocação de suplentes para assumirem cadeiras nos Legislativos desses municípios.
A Câmara de Vitória empossou os vereadores André Moreira (Psol) e Vinícius Simões (Cidadania) na última quarta-feira (1°) na primeira sessão do ano legislativo na Casa. Os dois assumiram, respectivamente, as vagas deixadas pelos ex-vereadores e atuais deputados estaduais Camila Valadão (Psol) e Denninho Silva (União Brasil).
Moreira é advogado e assume um cargo eletivo pela primeira vez. Já Simões foi vereador de Vitória por dois mandatos e retorna à Câmara depois de não conseguir se reeleger, em 2020.
Também na quarta-feira, a Câmara da Serra deu posse a Darcy Lopes Costa Junior (Patriota) como vereador na cadeira aberta com a saída do deputado estadual Pablo Muribeca (Patriota). Darcy Junior é o mais jovem vereador da Casa, tem 25 anos, e se apresenta em suas redes sociais como empreendedor e bacharel em Direito.
Na Câmara de Cachoeiro de Itapemirim não houve cerimônia de posse, já que o primeiro suplente do Podemos, Rodrigo Sandi, já está atuando na Câmara desde abril de 2022. Na época, ele assumiu o mandato em razão da licença de outro vereador do partido, o pastor Delandi Macedo, que é o atual secretário de Obras de Cachoeiro de Itapemirim.
Com a renúncia de Allan Ferreira (Podemos) para assumir o mandato de deputado estadual, Sandi tornou-se titular de uma vaga na Câmara de Cachoeiro. Ele já foi vereador na legislatura passada (2017-2020). A assessoria da Câmara informou que Delandi Macedo deve reassumir a sua cadeira no Legislativo municipal e, com isso, não será necessário convocar novo suplente.
Outra mudança vai ocorrer na Câmara de Guarapari, onde o vereador Zé Preto (PL) renunciou para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. O primeiro suplente dele é o médico Humberto Gonçalves (Patriota), que informou à reportagem que deve ser empossado até o próximo dia 15.