Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos vereadores

Suplentes assumem lugar de vereadores que viraram deputados no ES

Ao longo desta semana, novos vereadores assumiram mandatos em Vitória, Serra e Cachoeiro de Itapemirim; em Guarapari, a posse deve ocorrer até o próximo dia 15
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

04 fev 2023 às 15:44

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 15:44

Vereadores de Vitória Vinícius Simões (Cidadania) e André Moreira (Psol)
Vinícius Simões (Cidadania) e André Moreira (Psol) tomaram posse na Câmara de Vitória Crédito: Câmara de Vitória
posse dos deputados estaduais na última quarta-feira (1º) provocou mudanças também em quatro Câmaras de Vereadores no Espírito Santo. Cinco dos parlamentares que assumiram mandato na Assembleia Legislativa do Espírito Santo renunciaram aos seus mandatos nas Câmaras de Vitória, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim, o que levou à convocação de suplentes para assumirem cadeiras nos Legislativos desses municípios.
Câmara de Vitória empossou os vereadores André Moreira (Psol) e Vinícius Simões (Cidadania) na última quarta-feira (1°) na primeira sessão do ano legislativo na Casa. Os dois assumiram, respectivamente, as vagas deixadas pelos ex-vereadores e atuais deputados estaduais Camila Valadão (Psol) e Denninho Silva (União Brasil).
Moreira é advogado e assume um cargo eletivo pela primeira vez. Já Simões foi vereador de Vitória por dois mandatos e retorna à Câmara depois de não conseguir se reeleger, em 2020.
Darcy Junior (Patriota) tomou posse na Câmara da Serra, enquanto Rodrigo Sandi (Podemos) garantiu vaga de titular em Cachoeiro
Darcy Junior (Patriota) tomou posse na Câmara da Serra, enquanto Rodrigo Sandi (Podemos) garantiu vaga de titular em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
Também na quarta-feira, a Câmara da Serra deu posse a Darcy Lopes Costa Junior (Patriota) como vereador na cadeira aberta com a saída do deputado estadual Pablo Muribeca (Patriota). Darcy Junior é o mais jovem vereador da Casa, tem 25 anos, e se apresenta em suas redes sociais como empreendedor e bacharel em Direito.
Na Câmara de Cachoeiro de Itapemirim não houve cerimônia de posse, já que o primeiro suplente do Podemos, Rodrigo Sandi, já está atuando na Câmara desde abril de 2022. Na época, ele assumiu o mandato em razão da licença de outro vereador do partido, o pastor Delandi Macedo, que é o atual secretário de Obras de Cachoeiro de Itapemirim.
Com a renúncia de Allan Ferreira (Podemos) para assumir o mandato de deputado estadual, Sandi tornou-se titular de uma vaga na Câmara de Cachoeiro. Ele já foi vereador na legislatura passada (2017-2020). A assessoria da Câmara informou que Delandi Macedo deve reassumir a sua cadeira no Legislativo municipal e, com isso, não será necessário convocar novo suplente.
Outra mudança vai ocorrer na Câmara de Guarapari, onde o vereador Zé Preto (PL) renunciou para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. O primeiro suplente dele é o médico Humberto Gonçalves (Patriota), que informou à reportagem que deve ser empossado até o próximo dia 15.

Veja Também

Falta de transparência da Câmara da Serra já superou os limites da vergonha

MP vai à Justiça obrigar Câmara da Serra a divulgar gastos com servidores

Os movimentos políticos de Piquet, novo presidente da Câmara de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Câmara de Vitória Câmara de Cachoeiro de Itapemirim Câmara de Guarapari Câmara da Serra Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão
Imagem de destaque
Festa com Gloria Groove no BBB 26 tem choro, alfinetadas, teorias e até vazamento inusitado
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados