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Vila Velha

Manifestantes se reúnem em ato pró-governo na Praia da Costa

Três carros de sons com faixas de apoio ao governo Bolsonaro já estão no local

Publicado em 

26 mai 2019 às 16:32

Publicado em 26 de Maio de 2019 às 16:32

Concentração para ato de manifestação pró-governo na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Letícia Gonçalves
Em ato pró-governo, grupo de manifestantes se concentra em frente ao Posto Moby Dick na Praia Costa, em Vila Velha, no início da tarde deste domingo (26). Três carros de sons com faixas de apoio ao governo Bolsonaro, já estão no local marcado para o ato.
"A facada que o presidente Bolsonaro recebeu foi uma facada na democracia. Ele é uma pessoa de bem, de Deus", disse uma pessoa no carro de som. "Tem macho na República", disse um homem em cima de outro trio.
Por volta das 14h30, o grupo de manifestantes subiu a Terceira Ponte, que segue fechada no sentido Vitória. O objetivo é ir para a Praça do Papa, onde tem um carro de som e outro grupo aguardando os manifestantes.
Manifestantes do Espírito Santo se mobilizam para demonstrar apoio, neste domingo (26), aos projetos do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) que tramitam no Congresso Nacional. O objetivo dos grupos é atravessar a Terceira Ponte em direção a Vitória.
> No Twitter, Bolsonaro posta vídeos de atos pró-governo
Marcada para ter início às 14 horas em Vila Velha, com saída do posto Moby Dick, na Praia da Costa, a marcha, no Espírito Santo, é organizada pelos movimentos "Ação Brasil" e "Direita de Vila Velha".

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