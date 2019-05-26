Manifestantes se reúnem em ato pró-governo na Praia da Costa

Concentração para ato de manifestação pró-governo na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Letícia Gonçalves

Em ato pró-governo, grupo de manifestantes se concentra em frente ao Posto Moby Dick na Praia Costa, em Vila Velha , no início da tarde deste domingo (26). Três carros de sons com faixas de apoio ao governo Bolsonaro , já estão no local marcado para o ato.

"A facada que o presidente Bolsonaro recebeu foi uma facada na democracia. Ele é uma pessoa de bem, de Deus", disse uma pessoa no carro de som. "Tem macho na República", disse um homem em cima de outro trio.

Por volta das 14h30, o grupo de manifestantes subiu a Terceira Ponte, que segue fechada no sentido Vitória. O objetivo é ir para a Praça do Papa, onde tem um carro de som e outro grupo aguardando os manifestantes.

Manifestantes do Espírito Santo se mobilizam para demonstrar apoio, neste domingo (26), aos projetos do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) que tramitam no Congresso Nacional. O objetivo dos grupos é atravessar a Terceira Ponte em direção a Vitória.